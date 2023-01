Bus brennt in Frankfurt komplett aus: Ampel schmilzt durch enorme Hitze

Von: Sebastian Richter

Im Frankfurter Stadtteil Höchst fängt ein Linienbus Feuer. Die Flammen schlagen meterhoch aus dem Fahrzeug und beschädigen auch die Umgebung.

Frankfurt – Ein Linienbus hat in Frankfurt-Höchst am Freitagabend (14. Januar) Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Zur Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Der Bus war leer, als er Feuer fing, wie hessenschau.de berichtet. Auch der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Brand war am frühen Abend in der Kasinostraße nahe der Kreuzung zur Bolongarostraße ausgebrochen. Wie 5.Vision.News berichtet, schlugen die Flammen meterhoch aus dem Fahrzeug. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz, gegen 19 Uhr war der Brand gelöscht.

Im Frankfurter Stadtteil Höchst brennt ein Bus völlig aus. © Chris Lorenz / 5VISION.NEWS

Bus brennt in Frankfurt-Höchst: Enormer Schaden auch an Gebäuden

Der entstandene Schaden kann bisher nicht beziffert werden. Neben dem komplett zerstörten Bus wurde auch das Umfeld in Mitleidenschaft gezogen: Hausfassaden und eine Ampel wurden massiv beschädigt. Die Schaufenster eines Geschäfts barsten, eine Ampel schmolz förmlich durch die enorme Hitze. Zudem wurden die Wandverkleidung und die Rollläden der angrenzenden Wohnhäuser beschädigt.

Eine Ampel schmolz durch die enorme Hitze. © Chris Lorenz / 5VISION.NEWS

Die Polizei Frankfurt hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Für die Löscharbeiten waren die Kasinostraße und die Bolongarostraße an dieser Stelle gesperrt.

Erst am Tag zuvor brannte es in einem Wolkenkratzer in Frankfurt. In einem Serverraum im 28. Stock hatte ein Akkupack das Feuer verursacht.