Cockpit lehnt das Angebot der Lufthansa für die Piloten ab - es drohen Streiks

Von: Tim Bergfeld

Teilen

Die Gewerkschaft Cockpit ist mit dem Angebot der Lufthansa für Arbeitsbedingungen und Bezahlung der Piloten nicht zufrieden.

Frankfurt - „Dieses Angebot geht auf wesentliche Kernforderungen nicht ein und bleibt in der Gesamtbetrachtung bei Weitem unter unseren Forderungen und Erwartungen“, teilte die Gewerkschaft Cockpit in einem Rundschreiben an ihre Mitglieder mit.

Laut der Gewerkschaft liegen die Forderungen schon seit geraumer Zeit bei den Verhandlungspartnern auf dem Tisch. Cockpit forderte von der Lufthansa, nicht auf Zeit zu spielen, um eine Eskalation zu vermeiden. Die im letzten Jahr beschlossene Friedenspflicht für mehr als 5000 Piloten endet am 30. Juni, daher drohen Streiks in der Sommerferienzeit, auch in Frankfurt.

Passagiermaschinen der Lufthansa stehen auf dem Flughafen Frankfurt. Im Winter muss die Tochtergesellschaft Eurowings bei Lufthansa aushelfen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Gewerkschaft Cockpit stellt umfassende Forderungen an die Lufthansa

Das Angebot der Lufthansa sieht eine Erhöhung der Gehälter, zusammen mit den vorherigen Erhöhungen, um 18,5 Prozent bis 2025 vor. Die Piloten hatten während der laufenden Tarifgespräche bereits zweimal eine Erhöhung von je 490 Euro pro Monat bekommen. Cockpit fordert 8,5 Prozent mehr auf 12 Monate. Außerdem geht es um Belastungsschutz, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie um eine neue Vergütungsstruktur. (Tim Bergfeld)