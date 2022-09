Neue Corona-Impfstoffe in Hessen: Besonderheit in Frankfurt bei Omikron-Booster

Corona

+ © Sven Hoppe/dpa/Archivbild Die Corona-Impfstoffe wurden an die Omikron-Variante angepasst. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Caspar Hoffmann schließen

Weitere schließen

In Hessen stehen an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe zur Verfügung. Frankfurt und der Hochtaunuskreis bereiten sich dafür vor.

Frankfurt – Rund 80 Prozent der Hessen sind bereits einmal gegen Corona geimpft. 8,5 Prozent von ihnen haben sich sogar schon für vier Impfungen entschieden. Nun gibt es die Möglichkeit, sich mit einem verbesserten Vakzin boostern zu lassen. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus sind an die Omikron-Variante BA.1 angepasst worden.

Seit dieser Woche sind die neuen Vakzine auch in Hessen auf dem Markt. Am Dienstag (13. September) wurde das Impfen mit dem neuen Impfstoff von Biontech und Moderna begonnen, der gegen die Omikron-Variante BA.1 entwickelt wurde. Während die angepassten Corona-Impfstoffe im Hochtaunuskreis bereits verimpft werden, sind sie in Frankfurt zunächst nicht erhältlich.

Corona-Schutzimpfungen in Frankfurt: Zunächst keine Impfungen gegen Omikron-Variante BA.1

Der angepasste Impfstoff gegen die Omikron-Variante BA.1 sei in Frankfurt inzwischen zwar verfügbar, teilt eine Sprecherin des Frankfurter Gesundheitsamts auf Anfrage mit. Dieser Impfstoff werde zurzeit aber noch nicht verimpft, weil die Ständige Impfkommission bisher keine Empfehlung dazu abgegeben habe. Zudem fehlten notwendige, angepasste Aufklärungsbögen.

Impfzentren in Frankfurt Impfzentrum Süd, Seehofstrasse 41, 60594 Frankfurt, montags bis samstags von 12 bis 19 Uhr Impfzentrum Hauptwache, in der B-Ebene, und zwar gegenüber des Dialogmuseums, montags bis freitags von 11.30 bis 13.45 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr Impfungen sind sowohl mit Termin als auch ohne möglich.

Corona-Schutzimpfungen im Hochtaunuskreis: Impfungen gegen Omikron-Variante BA.1 möglich

Im Hochtaunuskreis seien mittlerweile ebenfalls Impfstoffe verfügbar, die an die Omikron-Variante BA.1 angepasst seien, bestätigt eine Sprecherin des Kreises auf Anfrage. Demnach verimpfe man diese neuen Impfstoffe bereits täglich im Impfzentrum in Bad Homburg. Dazu verimpfe man Impfstoffe aller Hersteller. Zudem seien Impfstoffe ausreichend vorhanden, so die Sprecherin weiter. Eine Impf-Priorisierung gebe es darum nicht.

Impfzentrum im Hochtaunuskreis Impfzentrum Hochtaunus, Am Grünen Weg 1, 61352 Bad Homburg, täglich von 10 bis 18 Uhr, freitags bis 20 Uhr Impfungen sind nur mit Termin möglich, freitags von 16 bis 20 Uhr auch ohne

Unterdessen hat die Europäische Kommission einen weiteren, an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff von Biontech zugelassen, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag (12. September) auf Twitter mitteilte. Er wirkt gegen die Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5, die das Infektionsgeschehen in Deutschland beherrschen. Dieser Impfstoff könnte auch bald in den Impfzentren und Arztpraxen in Hessen angeboten werden. Dafür gibt es derzeit aber noch keine Termine. (cas)