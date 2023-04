Corona-Pandemie: Ende der Maskenpflicht gilt nicht in allen hessischen Kliniken

Gesundheits-Politik

Die Corona-Pandemie in Deutschland ist laut Karl Lauterbach vorbei. Auch die Maskenpflicht in Kliniken ist aufgehoben - das gilt aber scheinbar nicht für alle Häuser.

Frankfurt - Es ist noch nicht lange her, da erklärte Bundesgesundheitsminister die Corona-Pandemie in Deutschland für beendet. Vor rund zwei Wochen fiel dann auch die Pflicht zum Tragen einer Maske für Besucherinnen und Besucher in Kliniken.

Doch trotz der allgemeinen Regelung, dass Krankenhäuser nun auch wieder ohne Schutzmaske betreten werden dürfen, erwartet die Besucher einiger Kliniken am Eingang die Aufforderung zum Tragen einer Maske. Wer das nicht macht, wird im Zweifelsfall abgewiesen. Das sei dann der Fall, wenn die Einrichtungen von ihrem Hausrecht Gebrauch machten, berichtet die dpa. Die meisten Kliniken verzichten aber darauf, wie eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat.

Im Universitätsklinikum Frankfurt gilt grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr. Vorgaben zum Tragen einer Maske gebe es jedoch weiterhin auf einzelnen Stationen mit besonders vulnerablen Patienten. Dies sei jedoch auch schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie so gewesen, berichtet die dpa. Menschen mit Erkältungssymptomen werden auch zum Tragen einer Maske gebeten.

Ende der Maskenpflicht: Mitarbeiter in Kliniken sind froh

Die Mitarbeiter des Klinikums sehen dem Wegfall der Maskenpflicht positiv entgegen. „Dadurch können sie jetzt situationsabhängig eigenverantwortlich entscheiden“, sagte ein Sprecher gegenüber der dpa.

Trotz Ende der Pandemie in Deutschland: In manchen Kliniken gilt noch die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske.

Auch im Klinikum Frankfurt-Höchst sowie in den Krankenhäusern Bad Soden und Hofheim gilt keine Maskenpflicht mehr, aber dennoch eine Empfehlung zum Tragen der Schutzmaske. Ein hoher Immunisierungsgrad in der Bevölkerung und das Ende der Pandemie und der Übergang in eine endemische Lage hätten diesen Schritt ermöglicht, sagte eine Sprecherin gegenüber der dpa. Die Mitarbeiter empfänden das Ende der Maskenpflicht überwiegend als Erleichterung, berichtete sie.

Während die Maskenpflicht am Klinikum Fulda für Besucher und Mitarbeiter voraussichtlich bis Ende April aufrecht erhalten wird, müssen Besucher in der Uniklinik in Marburg, im Klinikum Darmstadt sowie in den Helios Kliniken im Bereich Wiesbaden-Taunus nun keine Masken mehr tragen.

Corona-Pandemie: Nach wie vor Maskenpflicht in manchen Kliniken

An der Uniklinik Gießen gilt dagegen noch eine FFP2-Maskenpflicht für Besucher. „Wir machen hier von unserem Hausrecht Gebrauch, da wir es noch immer mit einem generellen Infektionsgeschehen durch Erkältungskrankheiten zu tun haben und vereinzelt auch noch Ansteckungen mit Covid-19 feststellen“, sagte eine Sprecherin gegenüber der dpa. Diese Regelung werde wöchentlich neu bewertet.

Im Klinikum Kassel können Besucher ab sofort auch ohne Mund-Nasen-Schutz vorbeikomme. „Coronainfektionen spielen zurzeit in Deutschland eine weniger bedeutende Rolle“, sagte dessen Medizinischer Geschäftsführer Thomas Fischer zur dpa. Die Häuser des Klinikkonzerns Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) in Kassel und Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) verzichteten daher auf eine allgemeine Maskenpflicht für Besuche. „Auf Stationen mit besonders gefährdeten Patienten oder bei wieder steigenden Infektionszahlen behalten wir uns Regelungen zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern vor“, erläuterte er.

Auch im Klinikum Hanau gibt es keine Maskenpflicht für Besucher mehr. „Da es das aktuelle Infektionsgeschehen zulässt, haben wir uns dazu entschlossen, der gesetzlichen Erleichterung zu folgen, um insbesondere unseren Patienten und ihren Angehörigen auch während Besuchen das Gefühl von Normalität zurückzugeben“, teilte eine Sprecherin mit.

