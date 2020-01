Coronavirus wirkt sich auf Handel aus

IHK Offenbach und Frankfurt zeigen sich besorgt / Karl Mayer nimmt Gefahren sehr ernst

+ Angst vor dem Coronavirus Mundschutzmasken tragen Passagiere, die am Flughafen Frankfurt zum Check-In der chinesischen Gesellschaft Air China kommen. Foto: dpa

Wiesbaden/Offenbach – Auch in der Wirtschaft sorgt das Coronavirus für Sorgenfalten. Viele Unternehmen in der Region pflegen Handelsbeziehungen ins Reich der Mitte oder sind mit Niederlassungen in China vertreten. VON MARC KUHN