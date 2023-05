1. Mai in Frankfurt: Rund 3000 Menschen ziehen durch die Stadt – Linke Demo am Abend

Von: Sebastian Richter, Yağmur Ekim Çay, Erik Scharf

Teilen

In Frankfurt gibt es heute anlässlich des 1. Mai mehrere Veranstaltungen. Neben dem DGB ruft ein linksradikales Bündnis zu einer Versammlung auf. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

+++ 11.51 Uhr: DIe Kundgebung am Römer fängt mit einem Konzert der „Gießener Jazz Bigband“ an. Im weiteren Verlauf werden noch Verdi–Vorsitzender Frank Werneke, Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg, der designierte Oberbürgermeister Mike Josef sowie der Frankfurter DGB-Vorsitzende Philipp Jacks sprechen. Auch Janine Wissler, Bundestagsabgeordnete der Linken aus Frankfurt, ist da.

+++ 11.35 Uhr: Unter den vielen linken Gruppen im Demonstrationszug läuft auch eine „Anti Ukraine Krieg“-Gruppe mit. Eine Gruppe namens Young Struggle ruft kurzzeitig „Palästina intifada“ - Aufstand gegen Israel. Zudem fordert die „Gruppe Kommunistische Organisation“: „Keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Nein zum 100 Milliarden Kriegskredit. Nein zum anti-russischen Rassismus.“

Mittlerweile sind es Schätzungen zufolge rund 5000 Menschen, die nun den Römer erreicht haben. Hier beginnt in Kürze die Abschlusskundgebung.

Tag der Arbeit: Rund 3000 Menschen ziehen durch die Frankfurter Innenstadt

+++ 11.04 Uhr: Mittlerweile haben sich laut Schätzungen der Polizei rund 3000 Leute dem Demonstrationszug angeschlossen. Auf dem Weg zur Kundgebung am Römer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Eschersheimer Tor angekommen. Insgesamt rechnet die Polizei im Laufe der Demo mit rund 5000 Menschen.

+++ 10.44 Uhr: Erste Gruppen sammeln sich schon seit 10:30 an der Frankfurter Hauptwache. Dabei sind Mitglieder der Gewerkschaft Verdi, des linken feministischen Streitkollektivs sowie der Türkischen Arbeiterpartei. Rund 200 Personen sind ersten Schätzungen zufolge derzeit vor Ort.

Auf dem Weg RIchtung Römer sind Parolen wie „Hoch die internationale Solidarität“ oder „Binding bleibt“ zu hören. Die traditionsreiche Binding-Brauerei aus Frankfurt stellt ihren Betrieb ein.

An der Hauptwache in Frankfurt haben sich erste Demo-Teilnehmer versammelt. © Yagmur Ekim Cay

Update vom Montag, 1. Mai 2023, 8.25 Uhr: Nicht nur in Frankfurt, auch in anderen deutschen Großstädten gibt es am 1. Mai Demonstrationen. In der Nacht zum Tag der Arbeit ist es in Berlin bereits zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 3300 Demonstrantinnen und Demonstranten in Kreuzberg unterwegs. Die Beamten sprachen von Würfen mit Feuerwerkskörpern, Flaschen und einem Stein in ihre Richtung.

Auch in Hamburg und Köln sind am Montag Aufmärsche geplant.

Demonstrationen am 1. Mai in Frankfurt: „Revolutionärer“ Protestzug geplant

Erstmeldung vom Sonntag, 30. April 2023, 20.15 Uhr: Der 1. Mai steht traditionell im Zeichen der Bewegung der Arbeiterklasse. Ebenso traditionell gibt es zahlreiche Veranstaltungen, Demonstrationen und Kundgebungen. Gleichzeitig findet am Montag in Frankfurt das traditionelle Radrennen zwischen Frankfurt und Eschborn – mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr und die Fahrten des öffentlichen Nahverkehrs.

Unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat in Frankfurt einen Demonstrationszug angekündigt. Später planen auch linksradikale Gruppen einen „revolutionären“ Protestzug.

Am 1. Mai 2023 zieht wieder mehrere Demonstrationszüge durch Frankfurt. © Michael Debets/imago

1. Mai in Frankfurt: Demonstrationszüge durch die Stadt

Der Demonstrationszug vom DGB startet um 10.30 Uhr unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ an der Frankfurter Hauptwache. Geplantes Ende ist um 12 Uhr mit einer Kundgebung am Römer. Als Hauptredner ist Verdi-Bundesvorsitzender Frank Werneke geladen, auch der designierte Frankfurter Oberbürgermeister wird eine Rede halten.

Für den Abend des 1. Mai haben linksradikale Gruppen zu einem Protestzug aufgerufen. „Zeit sich zu wehren! Zusammen kämpfen gegen Krieg, Krise, Kapitalismus“ ist dabei das Motto. Dieser Zug soll um 18 Uhr am Willy-Brandt-Platz beginnen. Während es vor zwei Jahren bei der linksradikalen Demonstration noch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen war, verlief die Demonstration am 1. Mai 2022 weitgehend friedlich und ohne Zwischenfälle. (Sebastian Richter/Yagmur Ekim Cay/Erik Scharf)