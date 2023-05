NFL in Frankfurt: Wann startet der Vorverkauf für Tickets im Deutsche Bank Park?

Von: Christoph Sahler

Frankfurt wartet gespannt auf die NFL. Zwei Spiele werden im Deutsche Bank Park ausgetragen. Doch wie kommt man an Tickets?

Frankfurt - Die NFL-Saison 2023 nimmt allmählich Formen an. Nach dem Draft im April, wurde der Spielplan veröffentlicht und somit auch bekannt gegeben, welche beiden Partien im Deutsche Bank Park in Frankfurt ausgetragen werden. Traditionsgemäß beginnt die neue Spielzeit im American-Football-Oberhaus im September. Die Preseason mit den Vorbereitungsspielen startet im August.

Bis die NFL nach Deutschland kommt, müssen sich die Fans dann bis November gedulden. Am Sonntag, 5. November, kommt es in der Frankfurter Arena zum Aufeinandertreffen des amtierenden Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. Eine Woche später, am Sonntag, 12. November, treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts. Beide Partien beginnen um 15.30 Uhr Ortszeit.

Patrick Mahomes (Mitte) und die Kansas City Chiefs kommen nach Frankfurt. © Ed Zurga/dpa

Kansas City Chiefs und New England Patriots in Frankfurt: So kommt man an Tickets für die NFL-Spiele

Um an Tickets für die NFL Frankfurt Games 2023 zu kommen, müssen sich Fans vor dem Verkaufsstart der Tickets auf der NFL-Website registrieren. „Die Registrierung ist die einzige Möglichkeit, am ersten Tag des offiziellen Verkaufs Zugang zum Ticketverkauf für die NFL Frankfurt Games 2023 zu erhalten“, schreibt die NFL. Mit der Registrierung erhält man jedoch lediglich Zugang zum Verkauf, aber keine Garantie für den Erhalt von Tickets, die je nach Verfügbarkeit erhältlich sind.

Einzelheiten sowie das Datum des Ticketverkaufs sind dazu noch nicht bekannt. 2022, als die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in der Allianz-Arena in München spielten, startete der Kartenverkauf am 19. Juli und war binnen kürzester Zeit auch schon wieder mit „ausverkauft“ beendet. (csa)