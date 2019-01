Dicke Fische im Main

Frankfurt – Max Mitzschke holt mit seiner Angel aus und wirft den Köder weit über den Fluss. „Ich denke, dort stehen die Fische, am Rand der Strömung“, sagt der 26-Jährige.

Mit kleinen Kurbelbewegungen zieht er den Gummiköder, den er an seiner Angel befestigt hat, langsam über den Grund. Die Hoffnung: Es beißt ein Raubfisch an, ein Zander oder Barsch etwa. Mitzschke geht fast jeden Tag am Frankfurter Mainufer angeln. Und hat aus dem Gewässer schon Fische gezogen, deren Größe jeden unbedarften Spaziergänger beeindrucken dürfte.

Seine Hausstrecke liegt direkt vor der Europäischen Zentralbank (EZB) im Frankfurter Ostend. Im Sommer kreuzen dort Touristenschiffe und Partyboote mit wummernden Bässen, Ruderer ziehen ihre Bahnen, hinzu kommt der reguläre Güterverkehr auf dem Fluss. Die Fische scheint der Trubel nicht zu stören. Selbst direkt neben einer Technoparty auf einem Schiff sei er schon erfolgreich gewesen, sagt Mitzschke. Er zeigt Fotos von einem fast einen Meter langen Zander, den er an einem Ufer der Mainmetropole gefangen habe; der bisher größte Fisch sei ein 2,19 Meter langer Wels gewesen.

Mitzschke angelt schon sein halbes Leben, täglich bis zu zwei Stunden beschäftigt er sich mit seinem Hobby – auch nachts, auch im Winter. Erst kurz vor Weihnachten habe er einen 67 Zentimeter großen, selbst gefangenen Zander gegessen. Ums Angeln gehe es ihm nicht allein, berichtet der 26-Jährige: Er bastelt auch die Kunstköder selbst, die zum sogenannten Spinnfischen gehören, das er betreibt. „Es ist ein aktives Angeln, man zieht dabei eher von Stelle zu Stelle und sitzt nicht immer an einem Fleck“, sagt Mitzschke.

An seiner Hausstrecke ist Spinnfischen derzeit nicht erlaubt, es herrscht Schonzeit. Der 26-Jährige weicht deshalb an andere Stellen aus. Er ist auch selbst als Fischereiaufseher unterwegs und prüft, ob sich alle Angler an die Regeln halten und die nötigen Papiere vorweisen können. Es sei genau vorgeschrieben, wie viele und welche Fische zu welchen Jahreszeiten gefangen und welche wieder zurückgesetzt werden dürften, sagt Mitzschke: „Mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig hier am Main.“

Dieser Meinung sind nicht alle Angler, wie Daniel Göz beklagt, der Vorsitzende der Frankfurter Fischer- und Schifferzunft. Angler ohne Fischereischein entnähmen Jahr für Jahr beträchtliche Mengen Fisch, darunter auch vom Aussterben bedrohte Aale. „Das Problem spielt bei uns hier im Ballungsraum eine größere Rolle als in ländlichen Gebieten“, sagt Göz. Deshalb würden nun die Kontrollen verschärft. Die Zahl der Aufseher sei auf vier verdoppelt worden, im Sommer soll es Kontrollen mit der Stadtpolizei geben.

Einen weitaus größeren ökologischen Schaden verursachten allerdings Wasserkraftwerke sowie Staustufen. Hinzu kämen die Folgen der Flussbegradigung. „Den Fischen fehlt der Rückzugsraum“, sagt Göz. Im Main gebe es nur etwa 28 Fischarten, rund zehn davon könnten geangelt werden. Rund 1 200 Erlaubnisscheine würden dafür jährlich an Angler in Frankfurt ausgegeben, die dafür mit einem Fischereischein nachweisen müssen, dass sie die erforderliche Prüfung abgelegt haben.

Hessenweit gebe es einen Trend zum Angeln, sagt der Geschäftsführer des Verbands Hessischer Fischer, Günter Hoff-Schramm: „Das ist dem Outdoor-Trend geschuldet, auch bei den Jagdverbänden steigen die Zahlen.“ Auf mehr als 60 000 schätzt Hoff-Schramm die Zahl der Angler landesweit. Die Kritik von Tierschützern, Fische dürften etwa nicht nur für einen Foto-Schnappschuss aus dem Wasser gezogen werden, sei berechtigt: „Das ist ja nicht Sinn der Sache. Sinn macht das nur, wenn ich ihn essen will.“ dpa