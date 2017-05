Räuber geschnappt: Das sagen Robert Kovac und Teamkollegen

Frankfurt - Eintracht Frankfurts Co-Trainer Robert Kovac hat einen Dieb verfolgt und geschnappt. Dieser hatte am Montagabend in Frankfurt einen Rentner überfallen. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt sammelte beim Eintracht-Training die Stimmen zum Vorfall:

Robert Kovac: „Ich habe gehört, wie jemand Überfall und Polizei geschrien hat. Da bin ich auf ihn los, er ist weggerannt, so nach 50 Metern habe ich ihn gestellt und in den Schwitzkasten genommen. Dann habe ich ihn ins Restaurant gezogen und ihn später der Polizei übergeben. So etwas ist immer schwierig zu entscheiden. Hätte er ein Messer gehabt, wäre die Situation vielleicht anders verlaufen. Wäre er zwei Meter groß gewesen, muss man auch überlegen. Aber natürlich muss man Zivilcourage beweisen und Leuten in Not helfen. Ich habe es getan und hoffe, dass es andere Menschen auch tun.“

Niko Kovac: „Er hat Zivilcourage gezeigt. So wollen wir es ja alle. Aber das sollte man jetzt nicht so hoch hängen.“

Lukas Hardecky: „Robbie hat schnell reagiert. Hut ab, dass er eingegriffen hat. Ich glaube, ich hätte es auch getan.“

Bastain Oczipka: „Ich habe es heute morgen gehört und finde, dass er viel Mut bewiesen hat.“