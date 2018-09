Was das Dieselfahrverbot für Frankfurt und die Region bedeutet

Offenbach - Das Wiesbadener Verwaltungsgericht hat entschieden: Frankfurt bekommt ein Dieselfahrverbot ab Februar kommenden Jahres. Zunächst wird es Euro-4-Motoren und Benziner der Klassen Euro 1 und 2 betreffen. Die Stadt Frankfurt bedauert das Urteil.

Nach Meinung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nimmt nun der Druck auf Verkehrsminister Scheuer (CSU) zu. Die Autokonzerne geraten mehr und mehr in Bedrängnis. Sie sollen die Abgasreinigung ihrer Diesel nachrüsten, damit die Luft in Städten sauberer wird. Für die Justiz geht das nicht schnell genug. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Land Hessen wegen nicht eingehaltener EU-Grenzwerte für den Abgas-Schadstoff Stickoxide in vier hessischen Städten verklagt. Das erste Verfahren hierzu drehte sich gestern um die Situation in Frankfurt. Konkret wurde über den Luftreinhalteplan und die Maßnahmen geurteilt. Fragen und Antworten:

Was sagen die Verantwortlichen der Stadt Frankfurt zum Urteil aus Wiesbaden?

Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hat das Gerichtsurteil zur Einführung eines Dieselfahrverbots in der Stadt bedauert. „Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge stellen einen Einschnitt in das städtische Gesamtverkehrssystem in einem bisher nicht bekannten Ausmaß dar“, sagte er. „Sie treffen letztlich die Menschen, die im Vertrauen auf die Aussagen der Hersteller eine vermeintlich umweltfreundliche Wahl getroffen haben.“ Die Kommune müsse nun „die Versäumnisse der Automobilindustrie und auch die Versäumnisse der Bundesregierung ausbaden“, kritisierte er. Unter anderem müssten zwei Drittel der etwa 340 Busse des ÖPNV in Frankfurt nachgerüstet werden, zitiert des Hessische Rundfunk ihn. Der Verkehrsdezernent weiter: „Vor dem Hintergrund einer absehbar nur begrenzten Verfügbarkeit von batterie-elektrisch angetriebenen Bussen wird die Busflotte weiter modernisiert werden. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember werden die ersten fünf batterie-elektrischen Busse auf der Buslinie 75 eingesetzt, drei Wasserstoffbusse werden folgen. Ab Dezember 2019 sollen zusätzlich insgesamt 18 Elektrobusse auf der Buslinie 36 verkehren und ab Dezember 2020 sollen weitere Elektrobusse folgen.“ Das Bundesverwaltungsgericht habe den Weg geebnet für eine ganze Reihe von Ausnahmen – zum Beispiel Taxis, Gewerbetreibende oder Schichtarbeiter, die vor dem ersten öffentlichen Verkehrsmittel losfahren müssen. „Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit.“ Vom Land erwarte die Stadt nun auf der Basis der noch ausstehenden schriftlichen Urteilsbegründung die rasche Fortschreibung des Luftreinhalteplans in enger Abstimmung mit Frankfurt, so Oesterling. „Von der Bundesregierung erwarten wir schnelle Entscheidungen zur Hardware-Nachrüstung der Dieselfahrzeuge auf Kosten der Autoindustrie“, sagte er .

Wie wird kontrolliert?

Hier steht die Stadt vor einem Problem. Für eine beispielsweise blaue Plakette gibt es keine Rechtsgrundlage. „Wir können ja nicht jeden rauswinken und uns die Kraftfahrzeug-Papiere zeigen lassen“, sagt Oesterling. In Hamburg wird es allerdings so gemacht: Die Polizei schaut sich die Papiere der Autofahrer bei Großkontrollen, aber auch während der normalen Streife an. In den ersten Monaten nach Einführung des Verbots verteilten die Beamten mehrere hundert Knöllchen.

Warum ist die Luftsituation in Frankfurt so prekär – und was meint die Wirtschaft?

Das Problem hängt auch mit den enormen Pendlerstömen zusammen. Eine Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt (wir berichteten) machte dies jetzt deutlich. Laut IHK-Präsident Mathias Müller bewegen sich mehr als eine Million Menschen (viele mit dem Auto) tagsüber durch die Stadt. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid sind in Frankfurt 2017 auf 114 Straßen überschritten worden.

Nach Angaben des Straßenverkehrsdezernates nutzen etwa 79 Prozent der rund 470 000 Pendler, die nach Frankfurt oder aus Frankfurt heraus zu ihrem Arbeitsplatz fahren, den Pkw. Müller: „Etwa zehn Prozent dieser Fahrzeuge sind Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euro-Norm 4, zusammen mit Dieselfahrzeugen der Euronorm 5 dürften sogar knapp 22 Prozent aller Pkw in Frankfurt nicht mehr innerhalb der Umweltzone fahren.“ Damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überhaupt noch zur Arbeit fahren können, brauche man schnell eine Verdichtung des ÖPNV-Angebotes in und nach Frankfurt, so Müller. Im äußersten Fall könnten die Fahrverbote auch Arbeitsplätze gefährden, denn vor allem kleine Unternehmen, die auf Diesel-Fahrzeuge angewiesen sind, könnten durch Fahrverbote zur Geschäftsaufgabe gezwungen werden oder müssen ihre Tätigkeiten deutlich einschränken. Die Kammern fordern daher weitreichende Ausnahmen für den Wirtschaftsverkehr.

Bernd Ehinger, Präsident der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, betonte, dass durch Hardwarenachrüstungen 70 bis 90 Prozent der Schadstoffe von Dieselfahrzeugen mit Euro-Norm 5 reduziert werden können. „An den finanziellen Lasten müssen sich die Auto-Hersteller angemessen beteiligen“, so Ehinger. Ein wichtiger Baustein zur Schadstoffreduzierung sei die schnelle Umrüstung der Diesel-Fahrzeuge, die sich in der Stadt bewegen, insbesondere auch der kommunalen Flotten (Busse, Müllfahrzeuge): „Wir bedauern, dass die Stadt Frankfurt in den vergangenen Jahren trotz eines absehbar langsamen Rückgangs der Schadstoffbelastung nicht rechtzeitig und nicht energisch genug umgesteuert hat. Die Politik muss jetzt klar Stellung beziehen und einen Maßnahmenplan vorlegen, der klar erkennen lässt, dass sie es mit der verkehrspolitischen Zukunftsplanung am Standort Frankfurt-Rhein-Main ernst meint.“

Welche hessischen Städte sind noch von Klagen betroffen?

Auch Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach sind im Fokus der DUH. Die genauen Termine für die Verhandlungen vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht liegen bisher nicht vor.

Und was sagen die Verantwortlichen in Offenbach?

Umweltdezernent Paul-Gerhard Weiß gab sich sich im Gespräch mit unserer Zeitung bereits vor dem Urteil aus Wiesbaden kämpferisch: „Dieselfahrverbote wollen wir um jeden Preis vermeiden.“ Die Stadt baut dabei auf eine Strategie, die als Gesamtkonzept eine Mischung aus intelligenterer Verkehrssteuerung, Restriktionen und Stärkung umweltfreundlicherer Verkehrsmittel beinhaltet. Ob sie die Richter überzeugt, wenn für Offenbach – frühestens im November, wahrscheinlich aber erst 2019 – die Verhandlung ansteht, ist offen. Zur Offenbacher Strategie zählen zudem begleitende Maßnahmen wie die Förderung des Radverkehrs, Stärkung des ÖPNVs inklusive Umstellung der Busflotte auf Elektroantrieb.

Will die DUH in Hessen wegen Grenzwert-Überschreitungen weitere Städte verklagen?

Das hält sich die Umweltschutzorganisation offen, wie Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung der DUH, sagt. Ihrer Auskunft nach sind die Grenzwerte 2017 in zahlreichen Städten in ganz Deutschland überschritten worden.

Die Meinung der Bundesregierung zu Dieselfahrverboten?

Bundesumweltministerin Svenja Schulze erhöht nach dem Urteil zu Dieselfahrverboten in Frankfurt den Druck auf Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). „Mein Kollege sollte sich nun endlich meiner Position anschließen und gegenüber der Autoindustrie für Hardware-Nachrüstungen kämpfen“, sagte die SPD-Politikerin gestern Abend. „Wer Fahrverbote vermeiden will, muss die Luft in den Innenstädten sauber bekommen und die Grenzwerte einhalten. Das ist nur mit Hardware-Nachrüstungen zu schaffen.“

In der Bundesregierung gibt es seit Wochen Streit darüber, ob Diesel über die laufenden Updates der Motorsoftware hinaus auch direkt am Motor nachgerüstet werden sollen, um den Schadstoffausstoß zu senken. Schulze ist dafür, Scheuer dagegen. „Die Industrie hat so viel Vertrauen verspielt, aber sie hat immer noch die Chance, dieses Vertrauen mit Nachrüstungen auf ihre Kosten zurückzugewinnen“, sagte die Bundesumweltministerin gestern. (mad/psh/dpa/fr)