Leichenfund in Frankfurt: Mieter führt Polizei über Umwege zu leblosem Körper

Von: Florian Dörr

In Frankfurt wird die Leiche eines Mannes gefunden. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen in Haft, doch die Vorwürfe bestätigen sich nicht.

Frankfurt - Leichenfund in Frankfurt: In einer Wohnung im Stadtteil Preungesheim haben Polizisten einen leblosen Mann gefunden. Ein zwischenzeitlich verhafteter Mann wurde wieder entlassen. Der Tatverdacht gegen ihn hatte sich nicht erhärtet.

Was genau war passiert? Wie die Polizei in Frankfurt mitteilt, waren die Beamten bereits am Freitag (17. Februar) informiert worden, dass sich in einer Wohnung in Frankfurt ein Leichnam befinden würde. Der 44-jährige Mieter der Wohnung hatte nachmittags einen Streetworker alarmiert, der sich wiederum an die Polizei gewendet hatte.

Die Leiche eines Mannes wurde in Frankfurt-Preungesheim gefunden. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa/Illustration

Beamte begaben sich daraufhin zur genannten Wohnanschrift an die Jaspertstraße in Frankfurt-Preungesheim und fanden tatsächlich einen leblosen 53-jährigen Mann auf. Nach Angaben der Polizei ist er dem Drogenmilieu zuzuordnen. Es besteht laut Mitteilung die Möglichkeit, dass die Leiche schon „einige Tage“ in den Räumen lag. Im Rahmen der Spurensicherung stellten Kriminalermittler bei dem Verstorbenen zudem eine Stichwunde fest. Dass der Auffindeort auch der Tatort ist, steht nicht sicher fest.

Leichenfund in Frankfurt-Preungesheim: Mann zwischenzeitlich festgenommen - Wieder auf freiem Fuß

Klar hingegen ist: Die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei hat aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten nahmen zwischenzeitlich den 44-jährigen Mieter der Wohnung in Preungesheim in Haft. Da sich ein Tatverdacht gegen ihn zunächst nicht erhärtete, wurde er tags darauf wieder entlassen.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an. (fd)

