Champions-League-Kracher Eintracht gegen Neapel: Alle Entwicklungen rund um das Spiel im News-Ticker

SGE vs. SSC

Eintracht Frankfurt empfängt am Dienstagabend den SSC Neapel in der Champions League. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Frankfurt – Die Spannung rund um den Deutsche Bank Park steigt. Am Dienstagabend (21. Februar) trifft Eintracht Frankfurt in der Champions League auf den SSC Neapel. Und die Italiener reisen mit breiter Brust in die hessische Metropole. Mit weitem Abstand steht Napoli vor Inter Mailand auf dem ersten Platz der Serie A. Doch auch die Eintracht befindet sich in guter Verfassung, gewann am Wochenende in der Bundesliga souverän mit 2:0 gegen Werder Bremen.

Nach dem sensationellen Gewinn der Europa League in der vergangenen Saison kämpft die SGE, die in der Bundesliga weiter munter im Meisterschaftsrennen mitmischt, im Champions-League-Achtelfinale gegen Neapel um den nächsten historischen Erfolg. Ein Punkt oder mehr, wäre gegen die Mannschaft von SSC-Trainer Luciano Spalletti Gold wert, denn am 13. März geht es für die Eintracht zum Rückspiel nach Italien. Im Stadio Diego Armando Maradona hat Neapel in dieser Saison noch kein Spiel verloren.

+ Am Dienstag trifft Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park auf den SSC Neapel. (Archivbild) © Hanke (Archiv)

Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: SGE-Ultras gegen Feuerwehr

Schon bevor der Ball zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel ab 21 Uhr (im TV und im Live-Stream) rollt, liefert die Begegnung Schlagzeilen. Am Samstag (18. Februar) gab die aktive Fanszene der Frankfurter per Aushang bekannt, dass sie, anders als von vielen erwartet, gegen Neapel keine Choreo veranstalten wird. Nach Angaben der Ultras habe die Feuerwehr Frankfurt die Choreo nicht genehmigt.

„Hier fährt man, spätestens nach dem ‚skandalösen‘ Römer-Empfang zum Gewinn des Europapokals, eine Linie, bei der seitens der Feuerwehr jegliche Kompetenzen überschritten werden und persönliche Vorbehalte gegen unseren Verein auf dem Rücken der Fanszene ausgetragen werden“, heißt es in dem Aushang.

Die Feuerwehr schrieb nach der Ankündigung der aktiven Fans am Montag (20. Februar) in einem Statement, dass sie vonseiten des Vereins bisher keine Anfrage wegen einer Choreografie erhalten habe. „Die Feuerwehr kann und wird eine Choreografie bei Veranstaltungen mangels Rechtsgrundlage nicht untersagen“, teilten die Einsatzkräfte weiter mit. (nhe)

