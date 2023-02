DFB-Pokal-Kracher Eintracht gegen Darmstadt: Alle Entwicklungen rund um das Spiel im News-Ticker

Von: Erik Scharf

Eintracht Frankfurt empfängt am Dienstagabend Darmstadt 98 im DFB-Pokal. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Frankfurt – Es knistert rund um den Deutsche Bank Park. Am Dienstagabend (7. Februar) trifft Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Darmstadt 98. Nicht nur die lokale Rivalität, sondern auch der sportliche Höhenflug beider Mannschaften gibt dem Duell in der ausverkauften Arena im Stadtwald eine Menge Brisanz.

Während die SGE in der Bundesliga im Meisterschaftskampf mitmischt und im Champions-League-Achtelfinale gegen die SSC Neapel um den nächsten historischen Erfolg kämpft, schreiten die Lilien aus Darmstadt mit großen Schritten dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen – und sind ganz nebenbei seit Juli 2022 ungeschlagen.

Elektrisierende Atmosphäre: Eintracht Frankfurt empfängt im DFB-Pokal Darmstadt 98. (Archivfoto) © Eibner-Pressefoto/Imago

Zuletzt trafen beide Mannschaften am 5. Februar 2017 in der 1. Bundesliga in einem Pflichtspiel aufeinander. Fast auf den Tag sechs Jahre nachdem die Eintracht mit 2:0 das letzte Aufeinandertreffen für sich entschied, sehen sich die Rivalen im DFB-Pokal wieder.

Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98: Kracher im DFB-Pokal erhitzt die Gemüter

Schon bevor der Ball zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 ab 20.45 Uhr (im TV und im Live-Stream) rollt, liefert die Begegnung einige Schlagzeilen. Erst wurde der SVD-Fanshop offenbar von Eintracht-Fans mit Graffiti besprüht, am Freitagabend (3. Februar) suchten laut Angaben der Polizei mehrere Eintracht-Fans in Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) die direkte Konfrontation mit Lilien-Fans, die gerade auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel in Sandhausen waren. Zwar verhinderte die Polizei mit einem Großaufgebot eine Eskalation, umso größer ist nun die Angst vor Ausschreitungen rund um den Deutsche Bank Park.

Im Vorfeld sagte Frankfurts Polizeipräsident Thomas Hollerbach: „Wir haben uns intensiv und gründlich aufgrund des feindschaftlichen Verhältnisses zwischen den beiden Fanlagern vorbereitet.“ Die große Hoffnung: Ein mit Spannung erwartetes Hessen-Derby, bei dem am Ende über das Sportliche gesprochen werden kann. (esa)

