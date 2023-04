Eklat bei Limp-Bizkit-Konzert in Frankfurt: „Wenigstens einen Song!“ - Fred Durst äußert sich

Konzert

Das Konzert von Limp Bizkit in Frankfurt läuft komplett anders als erwartet. Ein TikTok-Video dokumentiert einen Teil des Abends.

Frankfurt - Für viele sind sie Legenden: Limp Bizkit haben rund 50 Millionen Tonträger verkauft, drei ihrer Alben standen in Deutschland in den Charts auf Platz eins. Nun gab sich die Nu-Metal-Band bei einem Nachholkonzert in der Jahrhunderthalle in Frankfurt die Ehre. Viele ihrer Fans hatten sich das wohl anders vorgestellt.

Beim Hessischen Rundfunk ist von einem „bizarren Schauspiel“ die Rede. Und das ist offenkundig nicht im positiven Sinn gemeint. Denn bei Frontmann Fred Durst machte die Stimme bereits nach wenigen Minuten schlapp. Seine Lösung des Problems: Er holte sich Leute aus dem Publikum auf die Bühne der Frankfurter Jahrhunderthalle und ließ sie singen. Das kam nicht bei jedem gut an, wie ein TikTok-Video dokumentiert.

Kuriose Szene bei Limp-Bizkit-Konzert in Jahrhunderthalle Frankfurt auf TikTok

„Wir haben 60 Euro bezahlt, damit wir ihn selber hören“, ruft dort ein Mann, der am Mittwochabend (5. April) auf die Bühne gelassen wurde. Er ist sichtlich aufgebracht. Seine Forderung an Fred Durst und Limp Bizkit an diesem Abend in der Jahrhunderthalle Frankfurt: „Wenigstens einen Song komplett durchsingen!“

Das Publikum scheint nicht ganz überzeugt. Teile buhen den Mann aus. Auch beim Hessischen Rundfunk heißt es, dass Limp Bizkit trotz des grenzwertigen Auftritts noch gut wegkamen: „Außer ein paar zögerlicher Buh-Rufe blieben Unmutsbekundungen aus, stattdessen gab es höflichen Applaus nach jeder noch so schlimmen Nummer.“ Am Ende lässt sich auch der aufgebrachte Fan vom charismatischen Frontmann wohl noch überzeugen, den Hit „Rollin‘“ - eines von Limp Bizkits populärsten Stücken - gemeinsam in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu performen.

Fred Durst entschuldigt und bedankt sich nach Limp-Bizkit-Konzert in Frankfurt

Fred Durst selbst schreibt später in seiner Instagram-Story an das Publikum: „Danke für eure bedingungslose Unterstützung.“ Es sei angeschlagen gewesen und habe im seine Fans in Frankfurt gefragt, ob er den Auftritt in der Jahrhunderthalle trotzdem durchziehen soll. Sie hätten sich dafür entschieden. Für die enttäuschten Anhänger gibt es eine Entschuldigung.

Und der Mann, der auf der Bühne lautstark seinen Unmut geäußert hatte, kann immerhin auf ein besonderes Erlebnis zurückblicken. Er konnte sich - wenn auch aus eher unangenehmem Anlass - kurz mit Fred Durst unterhalten und der Nu-Metal-Ikone die Hand schütteln. (fd)

Ebenfalls anders als erwartet lief ein Konzert von Loredana in der Jahrhunderthalle Frankfurt. Die Rapperin erlitt auf der Bühne eine Panikattacke.

