Brunnensaison in Frankfurt eröffnet

Frankfurt - Von O bis O gilt nicht nur für Sommerreifen, sondern auch für Frankfurts Brunnen. Kulturdezernentin Ina Hartwig eröffnete heute stilsicher die Saison – als Nixe im Marshall-Brunnen an der Taunusanlage.

Auf ihr Kommando „Wasser marsch“ schossen beim ersten von insgesamt 150 Brunnen in der Stadt Fontänen in die Höhe. Bis Ende Oktober soll’s nun munter blubbern. „Brunnen sind ein Ort des Zusammenkommens und ein Signal für den Frühling“, sagte Hartwig. In der kommenden Woche bis zu den Feiertagen sollen nach und nach alle aktiviert werden. Besonders viele gebe es in der Innenstadt, aber auch in Sachsenhausen. Über 300.000 Euro sind im Haushalt für Wartung, Reparatur und Stromkosten der Anlagen vorgesehen. Auch in anderen hessischen Städten wird die Brunnensaison eröffnet. „Am Luisenplatz in Darmstadt sprudelt es schon“, sagte eine Sprecherin. Darmstadt hat 85 Anlagen und gibt etwa 200.000 Euro dafür aus. Auch in Wiesbaden ist das blubbernde Nass inmitten der Altstadt auch schon angeschaltet – 50 Stück gibt es in der Landeshauptstadt. Wenn es um Probleme geht, sind sich die Städte einig: Bürger nutzen Brunnen häufig als Mülleimer. „Hineingeworfener Unrat“ (Darmstadt), „ausgeleerter Müll“ (Frankfurt) und „Vandalismus“ (Wiesbaden) sind leider immer noch Standardbeschwerden. (dpa)