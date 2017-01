Kommentar zur Lage der CDU

So hat sich Angela Merkel den Start ins Wahljahr bestimmt nicht vorgestellt. Von der Klausurtagung im idyllischen Perl sollte das Signal ausgehen, dass ihre CDU den Bürgern als Partei des „starken Staates“ Sicherheit in allen Lebenslagen garantiere. Von Angelika Dürbaum

Doch statt dessen zeigt sich ihre CDU nach diesem Wochenende als Partei der Konfusion – verantwortlich dafür sind Wolfgang Schäuble und vor allem natürlich Erika Steinbach. Der eine ist ihr wichtigster Minister und CDU-Präsidiumsmitglied, die andere war gerade noch im Vorstand von Partei und Bundestagsfraktion. Neun Monate vor dem immens wichtigen Urnengang herrscht bei der CDU Chaos pur.

Partei-Grande Schäuble hatte vor wenigen Tagen schon mal laut über einen Merkel-Nachfolger nachgedacht. Die Namen, die er nannte, waren allesamt wenig zugkräftig: Julia Klöckner, David McAllister, Carsten Linnemann, Jens Spahn und seinen Schwiegersohn Thomas Strobl. Vielen außerhalb des Politikbetriebs dürften die Fünf kaum bekannt sein. Doch der Schaden war da, Unterstützung für die eigene Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin sieht anders aus. Gestern nun verließ Steinbach die CDU – mit einer harschen Tirade gegen Merkel. Was immer man von dieser rechtslastigen Dauernörglerin halten mag, die Schockwellen ihres Austritts werden die Partei noch lange beschäftigen. Wie Steinbach erkennen auch viele konservative Bürger und Parteimitglieder die Politik der CDU kaum noch wieder. Den Ruck in die Mitte, den Merkel nicht zuletzt mit der Flüchtlingspolitik, aber auch schon längst beispielsweise mit ihrer Energiewende in rasantem Tempo vollzog, er- und verschreckt sie bis heute. Eine neue Heimat bieten ihnen die anderen im Bundestag vertretenen Parteien und auch die FDP nicht. Zu hoffen ist, dass sie auf die vermeintlichen Alternativen von Rechtspopulisten nicht hereinfallen.

Was bedeuten die Ereignisse des Wochenendes also für Merkel und die CDU? Die bisher gestellten Weichen für das Wahljahr sind zwar ein erster Schritt, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen. Doch noch nicht erkennbar ist eine konkrete Strategie, die bis zum September trägt. Höchste Zeit wäre es aber. Dass die Parteispitze die Angriffe von Steinbach auf die Kanzlerin über Stunden vollkommen unkommentiert ließ, ist irritierend. Dies wirft die Frage auf, ob an wichtigen Schaltstellen der CDU die richtigen Leute sitzen. Ebenso wie der Mangel an einem überzeugenden Rezept für den Wahlkampf. Schaffen die das?

