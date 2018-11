Frau mit 24 Messerstichen getötet: Angeklagter erhält lebenslänglich

Frankfurt/Oberursel - Wegen der heimtückischen Ermordung seiner Ehefrau in Oberursel hat das Frankfurter Landgericht am Mittwoch einen Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

"Die Frau hatte keine Chance, sie war arg- und wehrlos", sagte der vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer in seiner Urteilsbegründung. Der aus Serbien stammende Mann hatte im Oktober 2017 in der gemeinsamen Wohnung in Oberursel seine Frau aus Eifersucht mit 24 Messerstichen getötet. Sie starb noch am Tatort vor den Augen ihrer Töchter und ihres Neffen. (dpa)