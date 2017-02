Erstes Fazit zu Kontrollen im Bahnhofsviertel

Frankfurt - Seit drei Monaten kämpft die Frankfurter Polizei mit rund 100 Beamten gegen die Kriminalität im Bahnhofsviertel. Jetzt ziehen die Verantwortlichen eine erste Bilanz.

Mehr als 52.000 Stunden waren die Beamten der so genannten „Besonderen Aufbauorganisation“ (BAO) im Frankfurter Bahnhofsviertel in den vergangenen drei Monaten im Einsatz. Auch Mitarbeiter der hessischen Bereitschaftspolizei halfen hier mit 16.500 Stunden aus. In dieser Zeit kontrollierten sie fast 20.000 Personen. Das Ergebnis: Fast 2.000 Strafanzeigen, etwa die Hälfte der Fälle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurden fast 400 Fälle von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz im Bahnhofsgebiet zur Anzeige gebracht.

Bei ihren Kontrollen konnten die Beamten letztlich 1,8 Kilo Marihuana (Straßenverkaufswert: ca. 18.000 Euro), mehr als 1,5 Kilo Haschisch (Straßenverkaufswert: ca. 15.000 Euro) und über 100 Gramm Crack (Straßenverkaufswert: ca. 12.500 Euro) sicherstellen. 327 Personen kamen in Gewahrsam, 46 von ihnen später wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft.

Lesen Sie dazu auch: 25-Jähriger mit Glasflasche und Faust ins Gesicht geschlagen Streit in Kneipe eskaliert: Mann schlägt mit Schlagstock zu 500 vorläufige Festnahmen bei Razzien im Bahnhofsviertel Drei Räuber überfallen Hotel im Bahnhofsviertel So haben die Beamten bei einer ihrer Kontrollen einen Crackhändler verhaftet. Um die Drogen zu vertuschen, versuchte er eine größere Menge Cracksteine zu verschlucken. Ein lebensgefährliches Vorhaben, das die Polizei verhindern konnte. Außerdem schnappten sie einen Drogenhändler. Der Mann versteckte Marihuana und Amphetamin unter seinem zweijährigen Sohn. Dann dealte er aus dem Kinderwagen heraus. Und die verstärkten Kontrollen im Bahnhofsviertel zeigen nach den drei Monaten schon Wirkung. Inzwischen treten die Dealer oft nicht mehr in Gruppen, sondern eher vereinzelt auf. Auch ist der offene Handel mit den Betäubungsmitteln zurückgegangen. Immer weniger szenebekannte Drogendealer sind hier inzwischen anzutreffen - oft werden jetzt jüngere „Laufburschen“ (Jugendliche und junge Erwachsene) eingesetzt, die die Drogen verkaufen.

Auch die Taschen- und Trickdiebstähle gingen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Die Folge dieser positiven Bilanz: Geschäftsinhaber, Anwohner und Pendler im und aus dem Bahnhofsviertel fühlen sich deutlich sicherer. (jo)

