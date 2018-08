Litauische Klänge live beim Open Air - an der Weseler Werft oder im Stream

Das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks startet mit dem Freiluftkonzert an der Weseler Werft in die neue Saison.

Frankfurt - Zum Saisonstart des hr-Sinfonieorchesters wartet dieses gleich mit einem Höhepunkt des Frankfurter Musikkalenders auf: dem Freiluftkonzert an der Weseler Werft. Die vierte Ausgabe des Europa Open Airs steht unter litauischen Vorzeichen. Akkordeon-Star Martynas Levickis ist ebenso dabei wie die Solistin Viktorija Gečytė. Dirigieren wird Andrés Orozco-Estrada. Wer nicht vor Ort dabei sein kann: Wir zeigen den Livestream.

Kostenlose Konzertmusik im Sommer und im Freien, anlässlich der Europa-Kulturtage der Europäischen Zentralbank (EZB) jeweils unter einem anderen Länderschwerpunkt - dieses Konzept geht offenkundig auf: Jeweils rund 20.000 Konzertbesucher haben nach Angaben des Hessischen Rundfunks in den vergangenen Jahren die Möglichkeit genutzt, die hr-Sinfoniker, die Bigband des Senders sowie diverse Gastmusiker an der Weseler Werft, vor der Frankfurter Skyline am Mainufer zu hören.

Die vierte Auflage des Festivals, in der sich musikalisch gesehen diesmal alles um den Baltikstaat Litauen dreht, beginnt am Donnerstag, 23. August, um 18 Uhr (Einlass: 16 Uhr); der Eintritt ist frei.

Gemeinsam mit Lettland und Estland feiert Litauen in diesem Jahr 100 Jahre Unabhängigkeit. Zum Konzertauftakt hat die hr-Bigband deshalb in diesem Jahr die litauische Sängerin Viktorija Gečytė eingeladen, die neben Titeln des Great American Songbook auch Eigenkompositionen mitbringt, inspiriert von Folklore und Landschaft ihrer Heimat. Unter der Leitung von Rainer Tempel werden so abwechslungsreiche „Tales from Lithuania" geboten.



Weiter geht‘s mit dem hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Dirigent Andrés Orozco-Estrada: Gemeinsam mit dem litauischen Akkordeon-Star Martynas Levickis, dem Traditions-Chor Jauna Muzika aus Vilnius sowie profilierten Vokalsolisten des Landes - Violeta Urmana (Sopran), Justina Gringyte (Mezzosopran), Merūnas Vitulskis (Tenor) und Kostas Smoriginas (Bass) - bieten die Sinfoniker ein Programm rund um mythische Märchenwelten und eindrucksvolle Gesangstraditionen des Baltischen Staats.

Das Publikum darf sich auf Werke unter anderem von Aaron Copland, Igor Strawinsky und Mikalojus Čiurlionis freuen - sowie auf das berühmte Chorfinale aus Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie mit Friedrich Schillers „Ode an die Freude“, der heutigen Europa-Hymne. (nl)