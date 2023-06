100 europäische Städte im Vergleich – Wo landet Frankfurt?

Die besten Städte Europas

Ein englischsprachiges Reisemagazin hat ein Ranking der 100 wichtigsten europäischen Städte veröffentlicht. Frankfurt ist dabei.

Frankfurt – Frankfurt festigt seine Position als aufstrebende Wirtschaftsmetropole in Europa, so ein aktueller Bericht in einem englischsprachigen Reisemagazin. Die Metropole lande auf Platz 25 von 100 europäischen Städten (Platz 1 London, Platz 2 Paris, Platz 3 Amsterdam). Mit ihrer zentralen Lage in Deutschland und Europa, ihrem „Weltklasse-Flughafen“ und ihrer „florierenden Messe“ ziehe die Stadt jährlich Millionen internationaler Besucherinnen und Besucher an und erfreue sich wachsender wirtschaftlicher Bedeutung.

Als einer der Hauptgründe für diesen Erfolg wird die geografische Lage Frankfurts in der Mitte Deutschlands, die wiederum in der Mitte Europas liegt, genannt. Das Herzstück der globalen Anbindung Frankfurts sei der Flughafen Frankfurt, Deutschlands größter Flughafen und eines der weltweit führenden Luftverkehrsdrehkreuze.

Frankfurt im europäischen Städteranking: Flughafen und Messe wichtige Faktoren

Ein weiterer wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Stärke der Stadt sei die Messe Frankfurt. Der „weltweit größte Messe- und Eventveranstalter“ ziehe jährlich über 4,5 Millionen Besucherinnen und Besucher an und sei vom Flughafen aus in nur 15 Minuten zu erreichen. Darüber hinaus biete die Messe Frankfurt zahlreiche Möglichkeiten, Geschäftliches mit Freizeit zu verbinden, da eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Museen und anderen Attraktionen nur wenige Gehminuten entfernt seien.

Zudem habe Frankfurt von der Brexit-Unsicherheit in London profitieren können. Die Großbank JPMorgan habe als Reaktion auf den Brexit Hunderte von Mitarbeitern und Vermögenswerte in Höhe von rund 200 Milliarden Euro vor allem nach Paris und Frankfurt verlagert.

Einwohnerzahl Frankfurts nach Corona-Pandemie auf neuem Höchststand.

Frankfurt im europäischen Städteranking: Finanzzentrum und globaler Internetknotenpunkt

Frankfurt sei aber nicht nur ein Finanzzentrum. Die Stadt entwickle sich auch zu einem wichtigen globalen Internetknotenpunkt, was sie zu einer strategisch wertvollen Investition für Unternehmen mache, die eine sichere Datenkommunikationsinfrastruktur benötigten.

Das Fazit des Reisemagazins: Frankfurt sei auf dem besten Weg, seine Position als wichtige Wirtschaftsmetropole in Europa zu festigen, angeführt von seinen weltweiten Flugverbindungen, seiner bedeutenden Messe und seiner Rolle als attraktiver Standort für internationale Unternehmen und Finanzinstitute. (cas)

