Neuer Verdächtiger im Goldketten-Raub

Frankfurt - Im Sommer des vergangenen Jahres, 11. August 2016, ist eine 82-jährige Frau aus Frankfurt von einem unbekannten Mann brutal überfallen worden. Der Täter riss ihr die Goldkette vom Hals und floh mit der Beute. Nun gibt es ein Foto von einem Verdächtigen.

Gegen 15 Uhr hatte der Täter die 82-Jährige gegen eine Hauswand in der Waldschmidtstraße in Frankfurt gedrückt, sie gewürgt und ihr die Goldkette vom Hals gerissen. Sie erlitt einen schweren Schock und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der auf den Fotos abgebildete Mann möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Ob es sich hierbei um den Täter oder um einen Mittäter handelt, ist bislang nicht bekannt. Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben zu dem Verkauf einer Goldkette mit drei blauen Steinen machen? Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen. (ch)