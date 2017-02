Wirtschaftsrat setzt sich für Finanzplatz Frankfurt ein

Frankfurt - Der Landesverband Hessen des Wirtschaftsrats der CDU unterstützt den Vorstoß von Finanzminister Thomas Schäfer, sich nach dem Brexit für einen starken Finanzplatz Frankfurt einzusetzen.

„Es ist ein wichtiges Signal, dass der Finanzminister die Frage nach dem Standort der fusionierenden Börsen London Stock Exchange (LSE) und Deutsche Börse nach dem Brexit noch einmal auf die Tagesordnung setzt“, erklärte Hans Helmut Schetter, Landesvorsitzender Hessen und Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsrates. Ein Hauptsitz in der Mainmetropole verspreche Rechtssicherheit und würde abwandernden Geschäftszweigen aus London ein weiteres Argument liefern, sich für einen starken Finanzplatz Frankfurt in der EU zu entscheiden.

„Mit dem Brexit ist es schwer vorstellbar, dass Handel, Abwicklung und Verwahrung von in Euro denominierten Wertpapieren außerhalb der EU eine Zukunft haben“, sagte Schetter. „Deshalb muss ein starker europäischer Finanzplatz, dazu gehört auch der Sitz der neuen Börse, in Europa liegen – idealerweise in Frankfurt.“ Hier sei das Tor zur größten Volkswirtschaft Europas, das europäische Zentrum für Regulierung sowie der Sitz der Europäischen Zentralbank. Mit dem größten Internetknoten der Welt sei Frankfurt auch digitaler Hotspot. Die Stadt besteche zudem durch eine gute Erreichbarkeit in der Mitte Europas. Alle für den Finanzplatz Frankfurt relevanten Akteure sollten ein Signal setzen, dass sie die Herausforderungen und Chancen durch den Brexit entschlossen annehmen. (ku)