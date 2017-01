Familienstreit eskaliert: Sohn schlägt mit Axt zu

Dreifaches versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt - Ein 39-jähriger Mann hat in einem Haus auf seinen Vater, die Stiefmutter und seine Stiefschwester eingeschlagen. Nach der Attacke ist die Polizei schnell vor Ort.

Laut Polizei traf sich die Familie in der Straße "An der Litzelwiese" gegen 11.15 Uhr am Haus der verstorbenen Großmutter. Der 39-jährige Sohn wartete auf seinen 67-jährigen Vater, der in Begleitung der 37-jährigen Stiefmutter und 20-jährigen Stiefschwester kam. Plötzlich eskalierte ein Streit. Dieser begann im Badezimmer, als der Sohn unvermittelt mit einer Axt auf seine Stiefmutter und Stiefschwester einschlug.

Beide wurden am Kopf verletzt, brachten sich jedoch in Sicherheit und hielten die Tür zu. Daraufhin ließ der 39-Jährige von ihnen ab und widmete sich seinem Vater. Mit einem Messer und der Axt setzte er diesem heftig zu. Das Opfer ging mit massiven Kopfverletzungen zu Boden. Den beiden Frauen gelang es anschließend den Sohn von weiteren Angriffen abzuhalten. Der 39-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Haus. Er wurde jedoch von der Stiefmutter, Stiefschwester und weiteren Passanten festgehalten, bis die Polizei zur Stelle war.

Der 39-Jährige wehrte sich zunächst gegen die Festnahme, erfolglos. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise befinden sich die Familienmitglieder nicht mehr in Lebensgefahr. Laut Polizei ist der Grund für die abscheuliche Tat noch ungeklärt. Der 39-jährige Angreifer wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem dreifachen versuchten Tötungsdelikt übernommen. (dr)