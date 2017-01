Fantastische Vier mit Hitfeuerwerk in Festhalle

Frankfurt - „Populär“ sind sie, „Troy“ ebenfalls. Die Fantastischen Vier beweisen in der Frankfurter Festhalle, warum sie auch nach 28 Jahren mühelos große Hallen füllen. Von Ronny Paul

Es gibt Musiker, die nach zwei Alben gleich ein Best-Of-Werk nachschieben. Und es gibt die Fantastischen Vier. Die wurden erst mit einer Tribute-Platte geehrt. Darauf interpretierten eher un-hippe Künstler wie Xavier Naidoo und Peter Maffay Hits wie „Krieger“ und „Yeah Yeah Yeah“. Es brauchte 28 Bühnenjahre, neun Studioalben und etliche Nummer-Eins-Platzierungen, um die deutschen „Rap-Opas“ zur Rückschau zu bewegen. Ergebnis: „Vier und Jetzt“ – und die dazugehörige Tour, am Donnerstag in der Festhalle. Wer es sich leisten kann, nach zehn Minuten und dem wohl größten Hit der Bandgeschichte von der Bühne zu gehen und dem Publikum einen schönen Abend zu wünschen, der hat’s geschafft. Der darf sich getrost Mega-Star nennen. Erst recht, wenn die Fans nach dem unerwarteten Abgang nicht pfeifen, sondern laut nach einer Zugabe rufen.

Die Stuttgarter legen mit ihrer allerersten Single von 1991, „Jetzt geht’s ab“, los. Und feuern danach ein kompaktes Song-Potpourri der ersten beiden Studioalben ab: „Lass die Sonne rein“, „Dicker Pulli“, „Locker bleiben“ und „Die Da“. Konfettiregen zum Ende des Megahits beendet den ersten Abschnitt des Konzerts. Doch die meisten Fans ahnen schon, dass die Vier mit einer Liveband zurückkommen. Die Pioniere des deutschen Sprechgesangs sind auch nach fast 30 gemeinsamen Bühnenjahren nicht mundfaul geworden. „Lasst uns diesen Moment festhalten, lasst uns diesen Abend unvergesslich machen“, gibt Sänger Thomas D als Parole für das Konzert in der Frankfurter Festhalle aus. Und Thomas D, Michi Beck, Smudo und der stets im Hintergrund agierende Soundtüftler And.Ypsilon tun zumindest alles dafür, dass das Publikum ausgiebig feiern kann. Mehr als zwei Stunden hauen sie einen Ohrwurm nach dem anderen aus den Boxen.

„Zeit vergeht, nee, weit gefehlt, denn irgendwann ist immer heute“, singen die Vier. Optisch ist den Stuttgartern allerdings der Zahn der Zeit anzusehen: Die Haare angegraut, die Bäuche rundlicher, die Bewegungen gesetzter. Doch die Feierlaune haben sie sich nach fast 30 Jahren im Rampenlicht nicht verderben lassen. „Tag am Meer“, „MfG“ und „Populär“ lassen keine Wünsche offen. Zwei neue Songs gibt’s obendrauf. Das Publikum – größtenteils jenseits der 40 und mit Kindern im Schlepptau – taucht für zwei Stunden in Nostalgie. Die grauen Zellen kramen jede Zeile von „Sie ist weg“ hervor und Fan-Kehlen drücken sie in den Saal. Michi Beck freut’s: Sein Herzschmerzsong heizt die Party an.

Jeder der drei Rapper hat seinen großen Auftritt. Smudo, der zusammen mit Michi Beck seit einiger Zeit als Juror Nachwuchsmusiker im Fernsehen beurteilt, steht bei „Le Smou“ im Mittelpunkt, Thomas D bringt den Saal mit „Krieger“ zum Grübeln. Und Michi Beck gibt den „Picknicker“. Dabei haben sich die Fantas bis heute Spaß, Philosophie und eine gehörige Prise Selbstironie erhalten. Den Fans gefällt’s, Michi Beck sagt nach mehreren Zugaben: „Danke, dass ihr uns ,Troy’ geblieben seid.“