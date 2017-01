Feuerwehr findet Weltkriegsbombe im Main

Entschärfung am Sonntag

Frankfurt - Bei Tauchübungen findet die Frankfurter Feuerwehr im Main eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Der kleinere Sprengkörper sei bereits am Dienstag am Holbeinsteg in Sachsenhausen entdeckt worden, sagte Polizeisprecherin Isabell Neumann am Mittwoch. Zuvor hatte das "Darmstädter Echo" über den Bombenfund berichtet. Die Fußgängerbrücke endet am Kunstmuseum Städel. Der Kampfmittelräumdienst müsse die Bombe an Land entschärfen, sagte Neumann.

Der Kampfmittelräumdienst geht nach Prüfung des Sprengkörpers laut Polizei aktuell von keiner Gefahr aus. Am Sonntag wird der Kampfmittelräumdienst die Bombe bergen und anschließend entschärfen. Der Auffindeort der Weltkriegsbombe wird bis zur Entschärfung rund um die Uhr von der Wasserschutzpolizei bewacht. (dpa/kl)

Bilder: Bombe bei Bauarbeiten gefunden Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa