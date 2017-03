Feuerwehr löscht Brand im Skyline Plaza

Frankfurt - Die Feuerwehr löscht im Skyline Plaza einen Brand in einem Geschäft im ersten Obergeschoss. Das Einkaufszentrum muss evakuiert werden.

Wie die Feuerwehr in Frankfurt berichtete, kam es heute gegen 15 Uhr zu einem Brand in einem Geschäft im Einkaufszentrum Skyline Plaza in Frankfurt. Sofort rückten die Einsatzkräfte zum Gebäude in der Europa-Allee aus. Das Einkaufszentrum musste evakuiert werden. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle. In dem Geschäft sei eine Maschine zur Reparatur von Schuhen in Brand geraten. Die Sprinkleranlage löste aus und verursachte einen nach Feuerwehrangaben „hohen Wasserschaden“. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und gab Teile des Gebäudes am frühen Abend wieder frei. Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. (dr)

Das Einkaufszentrum #SkylinePlaza im #Gallus ist geräumt, Brandstelle ist ein Geschäft im 1. Obergeschoss, das Feuer ist unter Kontrolle.^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 29. März 2017

