Zusätzlicher Lärm für Anwohner: Messflüge am Flughafen Frankfurt ab heute Nacht

Von: Erik Scharf

Anwohner in den Flugschneisen des Flughafen Frankfurt müssen in den kommenden Nächten mit Fluglärm rechnen.

Frankfurt – Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr kommt der Flughafen Frankfurt zur Ruhe – zumindest was den Betrieb auf den Start- und Landebahnen angeht. Zwischen diesen sechs Stunden herrscht am größten Airport Deutschlands ein Nachtflugverbot.

Hin und wieder müssen Anwohner trotzdem mit Lärm in der Nacht leben. Ab Montag (19. Juni) bis voraussichtlich Mittwoch (23. Juni) stehen am Flughafen in Frankfurt wieder Messflüge auf dem Programm. Das teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen mit.

Der Flugzeugtyp Beechcraft Super King Air 350 ist am Flughafen Frankfurt für Messflüge im Einsatz. (Archivfoto) © Pond5/Imago

Messflüge am Flughafen Frankfurt: Unwetter könnten Pläne durchkreuzen

Demnach fliegt eine „speziell ausgerüstete Maschine eine Reihe von An- und Abflugverfahren ab“. Die Messungen beginnen laut der DFS um 23 Uhr und enden um 3 Uhr am Folgetag. So sieht es zumindest der Plan vor.

Denn: Die Wettervorhersage rechnet in den Abend- und Nachtstunden vereinzelt mit Unwettern mit Starkregen oder Gewittern rund um Frankfurt. Sollte das Wetter den Messflügen also einen Strich durch die Rechnung machen, müssten die Vermessungsflüge an einem späteren Ersatztermin fortgeführt werden, wie die DFS mitteilte.

Flughafen Frankfurt: Turbo-Prop-Flugzeug für Messflüge im Einsatz

Neben den Messflügen sind Starts und Landungen am Flughafen Frankfurt während des Nachtflugverbots nur in besonderen Ausnahmefällen möglich, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen oder für Katastrophen- oder medizinische Hilfseinsätze.

Bei den Messflügen kommt laut Angaben der DFS ein Turbo-Prop-Flugzeug vom Typ Beechcraft Super King Air 350 zum Einsatz. Die Maschine soll „grundsätzlich und soweit es die vorgegebenen Flugprofile erlauben, Überflüge von Ortschaften vermeiden“. Ganz geräuschlos werden die Flüge innerhalb des Nachtflugverbots für die Anwohner aber trotzdem nicht verlaufen. (esa)

