„Bombe, Bombe!“ Betrunkener sorgt für Großeinsatz am Flughafen

Frankfurt - Ein Betrunkener hat am Frankfurter Flughafen für Sprengstoff-Alarm und einen Großeinsatz der Bundespolizei gesorgt.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag stellte der 45-Jährige am Samstagabend zwei Taschen in der Nähe eines Schnellrestaurants ab, deutete auf sie und rief "Bombe, Bombe". Die Beamten nahmen den Mann fest. In der abgestellten Tasche befand sich kein Sprengstoff.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Einsatz am größten deutschen Flughafen berichtet. Der Mann, dessen Alkoholpegel 2,6 Promille betrug, muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Ihm droht auch, die Kosten für den Polizeieinsatz übernehmen zu müssen. (dpa)

