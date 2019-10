Viraler Hit: Tetris-Challenge erreicht den Frankfurter Flughafen  

Die Tetris-Challenge hat Frankfurt erreicht. Für einen spannenden und lehrreichen Schnappschuss legte sich die Flughafenfeuerwehr ganz schön ins Zeug.

Frankfurt - Die Tetris-Challenge verbreitet sich in den Sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer – und hat jetzt auch den Frankfurter Flughafen erreicht. Die Flughafenfeuerwehr postete am Montag ein aus der Vogelperspektive aufgenommenes Foto auf Instagram und Facebook, auf dem sie einen ihrer Löschwagen komplett ausgeräumt und den Inhalt fein säuberlich davor aufgereiht hatte. Wie im Kultvideospiel Tetris. Zu sehen sind Leitern, Seile, Schläuche, Helme und natürlich die sechsköpfige Besatzung. Übrigens: Niemand muss Angst haben, dass im Ernstfall wegen der Mini-Inventur niemand am Einsatzort auftaucht. Die Flughafenfeuerwehr nutzte nach eigenen Angaben das Hilfeleistungstanklöschfahrzeug (HTLF), so der Fachbegriff, aus der Reserve der Feuerwache 3.

Mitte August startete die Kantonspolizei Zürich den Internettrend mit einen spontanen Drohnenbild. Mittlerweile finden sich unter dem Hashtag #tetrischallenge allein auf Instagram rund 5000 Schnappschüsse. Neben Feuerwehrleuten und Polizisten haben beispielsweise Piloten, Rettungssanitäter oder Bestatter mitgemacht. In Frankfurt ist auch die Stadtfeuerwehr mit auf den Trend aufgesprungen. Neben einem aktuellen Aufnahme, bei dem einer der Grundausbildungslehrgänge vor einem Mannschaftsbus posierte, kramte sie aus dem Archiv ältere Aufnahmen von Kleinalarmfahrzeugen und großen Löschzügen.

Mittlerweile animieren sich die Einsatzkräfte sich gegenseitig, eines der Spaßfotos zu schießen. Die Frankfurter Flughafenfeuerwehr nominierte beispielsweise die Kollegen aus Hannover für die Tetris-Challenge. In der Rhein-Main-Region sind neben den Frankfurter Wehren etwa die Kollegen aus Langenselbold mit dabei.

