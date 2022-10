Lufthansa verbietet beliebtes Hilfsmittel für das Gepäck – doch es gibt keine einheitliche Regelung

Von: Erik Scharf

Teilen

Ein kleiner Tracker am Koffer ist ein nützliches Mittel, um diesen schnell wiederzufinden. Doch die Lufthansa verbietet die Geräte – im Gegensatz zu vielen anderen Airlines.

Frankfurt – Das kleine Gerät ist für viele Reisende Gold wert gewesen. Als sich die Koffer an der Gepäckausgabe am Flughafen Frankfurt stapelten, half der Gepäcktracker, das eigene Hab und Gut unter tausenden Koffern zügig zu finden. Doch damit ist zumindest für Lufthansa-Kunden erstmal Schluss.

Wie die Airline überraschend mitteilte, gibt es für Geräte wie Airtags von Apple keine Zulassung. Das berichten Wirtschaftswoche und Watson. „Gepäck-Tracker gehören in die Kategorie der Portable Electronic Devices und unterliegen damit den von der International Civil Aviation Organisation erlassenen Gefahrgut-Bestimmungen für die Beförderung in Flugzeugen. Dementsprechend müssen die Tracker aufgrund ihrer Sendefunktion ähnlich wie beispielsweise Handys, Laptops, Tablets etc. während des Fluges deaktiviert sein, wenn sie sich im aufgegebenen Gepäck befinden“, teilte eine Sprecherin der Lufthansa auf eine Anfrage von Watson mit.

Im Koffer-Chaos im Sommer waren Tracker ein beliebtes Hilfsmittel am Flughafen Frankfurt. Die Lufthansa verbietet die Geräte aber. (Archivfoto) © Star-Media/Imago

Flughafen Frankfurt: Keine einheitliche Regelung für Airtags im internationalen Luftverkehr

Somit müssten auf Flügen der Lufthansa vom Flughafen Frankfurt die Batterien aus den Trackern entfernt werden. Zumindest als Hilfsmittel bei der Suche nach dem eigenen Gepäck am Kofferband werden die Tracker dadurch nutzlos. Doch wirklich einheitlich wird das Problem von Flughäfen und Airlines nicht behandelt.

Die Bluetooth-Verbindung, über die das Funksignal zwischen dem Tracker und dem Smartphone ausgetauscht wird, sei laut der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde kein Problem. Zudem geht von der kleinen Knopfbatterie in den Trackern keine große Gefahr aus, erst recht nicht im Vergleich mit Smartphone-Akkus.

Lufthansa lässt keine Airtags auf Flügen zu

Um die Verwirrung komplett zu machen, sagten Sprecher der Flughäfen in Berlin und München auf Anfrage von Watson, dass es keine Verbote oder Vorgaben an der Gepäckaufgabe für Tracker gebe. „Allerdings könnten Fluggesellschaften Regelungen vorschreiben“, so der Sprecher des Flughafens in München. Und genau das macht die Lufthansa, wiederum im Gegensatz zu vielen anderen Airlines, die mit den Airtags offenbar keine Probleme haben.

Problematisch ist die fehlende einheitliche Regelung auch für die Security-Mitarbeiter. Denn diese handeln im Sinne der Regeln der Airlines, wie die Sprecherin des Berliner Flughafens gegenüber Watson sagte, „denn grundsätzlich bestimmen die Airlines, was an Bord ihrer Flugzeuge erlaubt ist und was nicht.“

Wer künftig also vom Flughafen Frankfurt oder mit der Lufthansa abfliegt, sollte sich im Vorfeld über die Regelungen für Tracker und eventuelle Konsequenzen informieren. Zumindest was das Koffer-Chaos im Sommer angeht, wäre es schon hilfreich, wenn es nicht mehr zu solchen Szenen kommt. (esa)

In einem wichtigen Ranking ist der Flughafen Frankfurt wegen der Corona-Pandemie deutlich abgestürzt. Bei der Lufthansa sorgte zuletzt ein nicht verladener Rollstuhl für Ärger.