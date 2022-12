Mehr Verbindungen, fünf neue Ziele: Lufthansa veröffentlicht Sommer-Flugplan

Von: Erik Scharf

Teilen

Fünf neue Ziele nimmt die Lufthansa ab Flughafen Frankfurt ins Programm auf. Ab April geht es häufiger auf eine Insel und in Urlaubsregionen.

Frankfurt – Vom Verkehr vor der Corona-Pandemie ist der Flughafen Frankfurt noch ein gutes Stück entfernt. Doch der Trend zeigt klar nach oben. Der Betreiber Fraport zählte im November knapp 4,1 Millionen Fluggäste und damit etwa 41 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vom Wert 2019 ist der größte Airport in Deutschland aber noch knapp 19 Prozent entfernt.

Der veröffentlichte Sommer-Flugplan der Lufthansa, der ab 23. April gilt, dürfte nun bei dem einen oder anderen das Fernweh geweckt haben. Fünf neue Ziele fliegt die Airline von ihrem Hauptsitz am Flughafen Frankfurt künftig an. 5200 Flüge pro Woche sollen von den Drehkreuzen in Frankfurt und München starten. Das sind 87 Prozent der Verbindungen, welche die Lufthansa vor Corona auf die Startbahn brachte, wie die Fluggesellschaft mitteilt.

Ab April gibt es mit dem Sommer-Flugplan der Lufthansa fünf neue Ziele ab Flughafen Frankfurt. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Flughafen Frankfurt: Fünf neue Ziele der Lufthansa ab April

Das sind die neuen Ziele ab Flughafen Frankfurt im Sommer-Flugplan der Lufthansa:

Belfast (Nordirland)

London-Gatwick (England)

Asturien (Spanien)

Skopje (Mazedonien)

Biarritz (Frankreich)

Lufthansa bietet ab Flughafen Frankfurt Flüge in beliebte Urlaubsregionen an

Zweimal täglich fliegt die Airline unter der Flugnummer LH1520 und LH1522 nach London-Gatwick, im Süden von London gelegen. Er ist der dritte Londoner Flughafen, den Lufthansa im Flugplan anbietet. Damit sichert sich die Airline die Teilnahme am Wachstumspotential des Großraums London. Mit Belfast und Gatwick werden ab dem 23. April insgesamt elf Ziele von Lufthansa in Großbritannien und Nordirland angeflogen, teilte die Lufthansa mit.

Neu im Flugplan ist Asturien. Damit verbindet die Lufthansa dreimal wöchentlich die Region an der spanischen Atlantikküste um Ovideo und Gijon mit dem Flughafen Frankfurt. Darüber hinaus nimmt Lufthansa nach eigenen Angaben ab dem 23. April erstmals Skopje auf. Die Hauptstadt Nordmazedoniens wird bis zu zweimal täglich angeflogen. Auch Biarritz (Frankreich) ist ein Neuzugang bei den Destinationen der Lufthansa. Ab dem 29. April geht es jeweils samstags an den Badeort an der Atlantikküste, wie die Lufthansa erklärt.

Im vergangenen Sommer, der geprägt war von Gepäck-Chaos und frustrierten Passagieren, kamen täglich 200.000 Menschen zum Flughafen Frankfurt. Im Sommer 2023 dürften es ähnlich viele Reisende sein, wenn nicht sogar mehr.

Ab München wird es folgende neue Ziele im Sommer-Flugplan der Lufthansa geben:

Asturien

Bordeaux

Rzeszów

Mexico-City

Osaka

(esa)