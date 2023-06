Stressfrei in den Urlaub am Flughafen Frankfurt - Reisetipps der Polizei für die Sommerferien

Von: Tadhg Nagel

Wenn die Sommerferien bald beginnen, kann es zu Verzögerungen am Flughafen Frankfurt kommen. Wer diese Tipps beachtet, kann viele Probleme schon im Vorfeld beseitigen.

Frankfurt - Man steht noch in der Schlange der Sicherheitskontrolle, da ertönt eine Durchsage. Das Gate schließt in 10 Minuten. Spätestens jetzt ist es vorbei mit der Urlaubsstimmung. Was folgt, ist eine Mischung aus Marathon und Überlebenskampf. Hoffen, dass mit dem Gepäck alles in Ordnung ist, Vordrängeln, Schweißausbrüche, hektisches Schilderlesen und dann ein Sprint durch die endlos erscheinenden Gänge des Flughafens. Wenn man es geschafft hat, muss man sich erstmal eine Woche vom Stress erholen. Doch es geht auch anders.

Die Bundespolizei hat zum Start der Urlaubssaison einige Hinweise zusammengestellt, die einen reibungslosen Ablauf am Flughafen Frankfurt erleichtern können. Die Vorbereitung dafür beginnt schon zu Hause. Zunächst sollte man sich über die aktuelle Situation informieren. Dies könne auf der Webseite des Flughafenbetreibers erfolgen oder aber auf den Social-Media-Kanälen der Bundespolizei. Essenziell ist außerdem alle Reisedokumente zu überprüfen. Sind Reisepass oder Personalausweis noch gültig? Hat man alle zur Einreise in das Ziel- oder Transitland und für die Rückkehr nach Deutschland erforderliche Dokumente?

Ein Flugzeug hebt in Frankfurt ab © IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO

Polizei gibt Tipps für die Sommerferien: Lieber früher am Flughafen Frankfurt sein

Auch die Vorbereitung für die Luftsicherheitskontrolle beginnt schon in den eigenen vier Wänden. Flüssigkeiten dürfen weiterhin nur ins Handgepäck, wenn sie in Behältnissen zu je 100 Millilitern abgefüllt sind. Diese müssen in einen transparenten Zip-Beutel mit maximal 1 Liter Volumen passen. Ausgenommen hiervon sind nachweispflichtige Medikamente oder Babynahrung. Zudem empfiehlt die Bundespolizei lieber wenig Gepäck am Körper zu tragen. Den Großteil solle man aufgeben. Sind die Taschen und Koffer gepackt, kann es Richtung Flughafen Frankfurt losgehen, und zwar lieber früher als später.

Zwischen zwei und zweieinhalb Stunden vor Abflug sollte man vor Ort sein, empfiehlt die Bundespolizei. Nach dem Check-In solle man sich direkt zur Sicherheitskontrolle begeben. Wie schnell diese dann abläuft, kann man selbst ein wenig beeinflussen. Am besten ist es, größere elektronische Geräte, wie zum Beispiel Laptops, schon vor der Kontrolle aus dem Handgepäck zu nehmen. Auch der Plastikbeutel mit den Flüssigkeiten muss aus dem Gepäckstück. Es stehen Wannen bereit, in die man die Gegenstände legen kann. Auch Jacken, Kopfbedeckungen und alle Habseligkeiten aus Metall, wie Gürtelschnallen und Schmuck, sollten vor der Kontrolle in ein solches Behältnis gelegt werden.

Grenzkontrolle mit EasyPASS-System auch am Flughafen Frankfurt - Tipps zur Urlaubsvorbereitung

Für die Grenzkontrollen im In- und Ausland hat die Behörde noch weitere Tipps. Reisepass oder Personalausweis sollten stets griffbereit sein. Auch sollte man die Dokumente rechtzeitig aus ihrer Schutzhülle nehmen. Alle Menschen mit EU-Pass, die mindestens 12 Jahre alt sind, nutzen an vielen deutschen Flughäfen die teilautomatisierte Grenzkontrolle. Ein solches EasyPASS-System gibt es auch in Frankfurt. Weitere Informationen findet man auf der Website.

Mit diesen Ratschlägen sollte sich der meiste Stress am Flughafen vermeiden lassen können. Dem Beginn der Sommerferien in Hessen am 24. Juli steht also nichts mehr im Wege. Wer sich die Aufregung am Flughafen ganz sparen möchte, kann stattdessen mit der Bahn verreisen. Denn auch so lassen sich die meisten Ziele auf dem Kontinent erreichen und eine Sicherheitskontrolle entfällt, bis auf wenige Ausnahmen, komplett. (Tadhg Nagel)

