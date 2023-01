Polizei vollstreckt sechs Haftbefehle am Flughafen Frankfurt - drei Passagiere dürfen trotzdem fliegen

Von: Jana Ballweber

Teilen

Gleich sechs Straftäter gingen der Bundespolizei wegen verschiedenster Vergehen am Flughafen ins Netz. Nicht alle durften ihre Reise antreten.

Frankfurt - Erfolgreiches Wochenende für die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt: Vom 6. Januar bis zum 8. Januar vollstreckten die Beamten gleich sechs Haftbefehle. Viele der Straftäter wollten ausreisen und wurden bei der Passkontrolle festgenommen.

Die Bundespolizei war am Flughafen Frankfurt fleißig und nach sechs gesuchte Personen fest. © David Inderlied/dpa/Illustration

Trunkenheit am Steuer wird einem 45-Jährigen vorgeworfen, der in die Türkei fliegen wollte. Bei der Passkontrolle fiel auf, dass der Mann wegen einer Alkoholfahrt verurteilt worden war und die Geldstrafe nicht bezahlt hatte. 75 Tagessätze zu je zehn Euro wollte das Amtsgericht Obernburg von dem Mann. Weil er die ausstehende Summe bei seiner Verhaftung nicht begleichen konnte, muss er nun noch 42 Tage im Gefägnis seine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter am Flughafen Frankfurt fest

Ein 20-Jähriger Verdächtiger war im Mai 2022 gar nicht erst zu seiner Gerichtsverhandlung wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung erschienen. Deshalb hatte das Amtsgericht Borna ihn zu einer Sitzungshaft verurteilt. Die Bundespolizei lieferte den Gesuchten in der Justizvollzugsanstalt in Preungesheim ab.

Für einen 33-jährigen Schwarzfahrer ging es ins Gefängnis nach Darmstadt. Er war in einem Intercity von Köln ohne Fahrschein erwischt worden und am Fernbahnhof des Flughafens in Frankfurt von der alarmierten Streife festgenommen worden. Denn der Mann war wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilt worden und muss nun für zehn Tage in Haft. Auch wegen des fehlenden Fahrscheins hat er nun ein neues Ermittlungsverfahren am Hals.

Geldbuße bezahlt: Gesuchte Straftäter können Ausreise fortsetzen

Mehr Glück hatte eine 35-jährige Frau, die auf dem Weg nach Miami in den USA war. Sie beglich ihre ausstehende Geldstrafe wegen Fahrerflucht in Höhe von 1295 Euro noch am Flughafen und ersparte sich damit 40 Tage Haft. Sogar ihren Flug konnte die Frau noch antreten.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Auch ein 26-Jähriger konnte vor Ort genug Geld aufbringen, um seine Reise in Richtung Belgrad in Serbien fortsetzen zu können. Zu 70 Euro hatte ihn das Amtsgericht Jena verurteilt. Weil er nicht zahlte, sollte er für sieben Tage in Haft. Stattdessen bezahlte er die Strafe und die Verfahrenskosten und durfte weiterreisen.

Haftbefehl vollstreckt: Straftäter zahlt ausstehende Geldstrafe am Flughafen Frankfurt

Kurz vor seinem Abflug nach Dublin erwischte die Bundespolizei dann noch einen 40-Jährigen, nach dem die Staatsanwaltschaft Karlsruhe seit November 2022 mit Haftbefehl sucht. Er sollte 600 Euro wegen Straßenverkehrsgefährdung zahlen. Das holte er am Flughafen nach und durfte das Flugzeug doch noch besteigen.

Ende des Jahres hatte der Zoll am Flughafen Frankfurt mithilfe eines Spürhundes einen Drogenschmuggler festnehmen können. 2,7 Kilo Kokain hatte der Mann in einer Spielekonsole versteckt. (Jana Ballweber)