Ranking: Flughafen Frankfurt schafft es nur knapp in die Top-Ten von Europa

Von: Lucas Maier

Teilen

Der Flughafen Frankfurt schafft es nur knapp unter die besten zehn in Europa. Er teilt sich den letzten Top-Ten-Rang Platz mit München.

Frankfurt – Von 235 möglichen Punkten erreicht der Flughafen Frankfurt in einer Studie zur Passagierfreundlichkeit 131,50 Punkte. Das bringt den größten deutschen Verkehrsflughafen auf Platz neun des europaweiten Rankings.

Den Platz teilt sich der Flughafen Frankfurt mit dem Flughafen München, der dieselbe Punktezahl wie sein Pendant in Hessen erzielte. Die Studie wird jährlich unter dem Titel European Consumer Airport Index veröffentlicht.

Flughafen Frankfurt: Drehscheibe im Rhein-Main-Gebiet schafft es vor die ganz Großen

Ziel der Studie ist es, die passagierfreundlichsten Flughäfen Europas ausfindig zu machen. Die größten Flughäfen in Europa, London Heathrow und Paris Charles De Gaulle, haben es in diesem Jahr (2022) nicht unter die besten zehn geschafft, wie aus der Veröffentlichung der Studie hervorgeht.

Die Top-Ten der passagierfreundlichsten Flughäfen in Europa:

Platz 1: Flughafen Brüssel (166,5 Punkte)

Flughafen Brüssel (166,5 Punkte) Platz 2: Flughafen Zürich (165,5 Punkte)

Flughafen Zürich (165,5 Punkte) Platz 3: Flughafen Düsseldorf (153 Punkte)

Flughafen Düsseldorf (153 Punkte) Platz 4: Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas (151,5 Punkte)

Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas (151,5 Punkte) Platz 5: Flughafen Manchester (150,5 Punkte)

Flughafen Manchester (150,5 Punkte) Platz 6: Flughafen Kopenhagen (150 Punkte)

Flughafen Kopenhagen (150 Punkte) Platz 7: Flughafen Amsterdam-Schiphol (140 Punkte)

Flughafen Amsterdam-Schiphol (140 Punkte) Platz 8: Flughafen Stockholm-Arlanda (135 Punkte)

Flughafen Stockholm-Arlanda (135 Punkte) Platz 9: Flughafen Frankfurt (131,5 Punkte)

Flughafen Frankfurt (131,5 Punkte) Platz 9: Flughafen München (131,5 Punkte)

Flughafen München (131,5 Punkte) Quelle: European Consumer Airport Index

Mit Madrid Barajas hat es nur ein Flughafen aus dem Süden von Europa in die Top-Ten der Studie geschafft. Wie auch der Flughafen Frankfurt, sind die restlichen Flughäfen, die es an die Spitze geschafft haben, in Nordeuropa verortet.

Flughafen Frankfurt: Nur ein weiterer Flughafen unter den Top-Ten fliegt mehr Ziele an

Um die passagierfreundlichsten Flughäfen in Europa ausfindig zu machen, wurden Punkte in verschiedenen Kategorien vergeben. Es wurde unter anderem die Entfernung zum Stadtzentrum und die Flughafenlounges bewertet. In letzterer schafft es der Flughafen Frankfurt auf Platz zwei des Rankings. Das sind die Kategorien:

Kategorie Maximal Punktzahl Entfernung vom Stadtzentrum 30 Verfügbarkeit von Apps für Abholservices 10 Direkter Zugang zur U-Bahn/Stadtbahn 15 Direkter Zugang zu Zügen 15 Passagiere pro Geschäfte und Restaurants 20 Passagiere pro Jet Bridge 40 Wahl der Fluggesellschaft (Marktanteil der führenden Fluggesellschaft) 15 Personen/Lounge 15 Einfache Verbindung zwischen Gates und Terminals 15 Flughafenhotel vor Ort 10 Anzahl der Fluggesellschaften 15 Anzahl der Ziele 15 Bonuspunkte 20 Quelle: European Consumer Airport Index

Auch wenn es der Flughafen Frankfurt unter die besten zehn Flughäfen er Studie geschafft hat. In der Kategorie „Einfache Verbindung zwischen Gates und Terminals“ erhält der Heimathafen der Lufthansa keinen einzigen Punkt. Dafür punktet die Drehscheibe im Rhein-Main-Gebiet mit 261 unterschiedlichen Zielen, die pro Jahr angeflogen werden. Hier liegt unter den Top-Ten nur der Flughafen von Amsterdam Schiphol, mit 327 Zielen, höher. (Lucas Maier)

Am Flughafen Frankfurt soll für Passagiere in Zukunft vieles einfacher werden.