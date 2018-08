Alarm am Flughafen Frankfurt: Vierköpfige Familie löst Polizeieinsatz aus

Ein Terminal am Frankfurter Flughafen musste am Dienstagvormittag wegen eines Sicherheitsproblems geräumt werden. Nun wurde der Bereich wieder freigegeben und die Verursacher gefunden.

Terminal am Frankfurter Flughafen musste am Dienstag zeitweise geräumt werden. Gegen 14.30 Uhr wurden die Bereiche wieder freigegeben.

Ein Mann mit seiner Familie war offenbar unkontrolliert durch die Sicherheitsabsperrung gelangt.

50 Flüge wurden gestrichen, wann der Flugbetrieb wieder normal laufen wird, ist aber noch unklar.

13.000 Passagiere waren von dem Zwischenfall betroffen.

Vierköpfige Familie löst Alarm am Frankfurter Flughafen aus

Update 15.26 Uhr: Auslöser der Terminalräumung am Frankfurter Flughafen war der Fehler einer Luftsicherheitsassistentin, wie die Bundespolizei via Twitter mitteilt. Trotz positivem Sprengstofftest wäre demnach eine vierköpfige französische Familie in den Sicherheitsbereich entlassen worden.

Auslöser der #Terminalräumung war der Fehler einer Luftsicherheitsassistentin. Trotz positivem Sprengstofftest wurde eine vierköpfige französische Familie in den Sicherheitsbereich entlassen. Die Familie wurde gefunden, befragt und durfte weiterreisen. Pressemitteilung folgt. — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7. August 2018

15.07 Uhr: Eine vierköpfige französische Familie war Auslöser für die teilweise Sperrung des Frankfurter Flughafens am Dienstag. Die vier Personen seien festgestellt und identifiziert worden und würden derzeit befragt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Bei mindestens einem Mitglied der Familie sei die Kontrolle nicht abgeschlossen gewesen, als diese den Sicherheitsbereich betrat, sagte die Sprecherin.

Entwarnung nach Großalarm am Frankfurter Flughafen

14.46 Uhr: Die Terminalräumung am Flughafen Frankfurt ist abgeschlossen. Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben und der Betrieb wurde wieder aufgenommen, teilte die Bundespolizei auf Twitter mit

Rund drei Stunden nach Beginn der Teilräumung des Frankfurter Flughafens steht die Polizeiaktion offenbar kurz vor ihrem Ende. Man sei von der Bundespolizei informiert worden, dass die Abfertigung in Kürze wieder aufgenommen werde, teilte die Lufthansa über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Polizei hatte einen Teilbereich des Terminals 1 gesperrt und evakuiert, nachdem mindestens eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gedrungen war.

⚠⚠ MELDUNG ⚠⚠#Terminalräumung am #Flughafen #Frankfurt abgeschlossen. Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben und der Betrieb wurde wieder aufgenommen. Wir danken allen Passagieren und Flughafenmitarbeitern für ihr Verständnis und diszipliniertes Verhalten! pic.twitter.com/0H3EvUdPi6 — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7. August 2018

Terminal am Flughafen Frankfurt wegen Polizeieinsatz geräumt

Wegen eines Polizeieinsatzes ist am Dienstag ein Teil des Flughafens in Frankfurt am Main geräumt worden. Es handelt sich dabei um den Terminal 1, der überwiegend von Lufthansa genutzt wird. Die Lufthansa hat große Teile ihrer Abfertigung gestoppt.

In den Bereichen A und Z können Passagiere nicht mehr ein- oder aussteigen, teilte das Unternehmen am Dienstagmittag mit. Ankommende Flugzeuge müssten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten.

Lufthansaflüge, die von den Terminalbereichen B und C abfliegen, sind nicht betroffen, teilt die Fluggesellschaft via Twitter mit.

Zu Verspätungen und Flugausfällen möchte Lufthansa aktuell (14.06 Uhr) noch keine Angaben machen.

Boarding am Terminal gegen 11.30 Uhr eingestellt

Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport wurde dasBoarding gegen 11.30 Uhr eingestellt. Dem Unternehmen zufolge wurden bis etwa 13.30 Uhr 49 Flüge gestrichen, von rund 1500 geplanten Flugbewegungen an diesem Tag. „Wir haben in den Terminals zusätzliches Personal unterwegs, das Snacks und Getränke verteilt. Auch medizinische Dienste sind vor Ort“, sagte ein Fraport-Sprecher.

ZDF-Moderator Claus Kleber hängt am Flughafen Frankfurt fest. Seit über einer Stunde steht der Journalist vor der Sicherheitsschleuse und wundert sich über seine Reise, die offenbar nach Athen starten soll. Kleber postet ein Foto seiner Flugdaten und fragt seine Follower: „Suchrätsel: wer erkennt den kleinen Widerspruch in diesem Screenshot?“

Suchrätsel: wer erkennt den kleinen Widerspruch in diesem Screenshot?

Hinweis 1: oben Mitte

Hinweis 2:

Stehe noch vor der seit 1 Stunde gesperrten Security

.⁦@Airport_FRA⁩ ⁦@LHIND_DLH⁩ pic.twitter.com/nVrkyj4eG4 — Claus Kleber (@ClausKleber) 7. August 2018

Terminal 1 am Frankfurter Flughafen evakuiert und gesperrt

„Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen“, teilte die Bundespolizei am Dienstag per Twitter mit. Dazu gehöre ein sofortiger Boardingstopp. Die Bereiche A-Z des Terminal 1 sind betroffen. Auch der Sicherheitsbereich in der Ebene 2 und 3 sind nach Angaben der Bundespolizei betroffen.

⚠⚠ Bearking News ⚠⚠

In area A of Terminal 1 at the #Frankfurt #airport, there are police intervention measures. This includes an immediate boarding stop and clearing the security area in levels 2 and 3. Further information will follow. #Terminalräumung# BPol pic.twitter.com/IZg45o0Cae — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) 7. August 2018

Was ist am Frankfurter Flughafen passiert?

Der Grund für die Teilräumung des Frankfurter Flughafens ist laut Bundespolizei ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle. „Wir wissen, dass mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist“, sagte Reza Ahmari, Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Sicherheitskontrollen seien noch nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb habe die Einsatzführung entschieden, das Boarding zu stoppen und den Sicherheitsbereich zu räumen, sagte Ahmari am Dienstag. Laut dem Sprecher soll womöglich die Kontrolle bei einem Vater und einem Kind nicht vollständig abgeschlossen worden sein.

Flughafen Frankfurt am Main - Passagiere sollen ihren Flugstatus checken

Passagiere müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Der Flughafen Frankfurt rechnet aufgrund des Polizeieinsatzes mit Störungen im Flugbetrieb. Fluggäste werden gebeten den Status ihreres Fluges zu überprüfen, teilte das Unternehmen via Twitter mit.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 7. August 2018





