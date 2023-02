Flughafen Frankfurt von Streik betroffen - Verdi äußert sich zu Plänen

Von: Florian Dörr

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Flughafen Frankfurt zum Streik auf. Zehntausende Passagiere sind betroffen.

Frankfurt - Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag (17. Februar) unter anderem den Flughafen Frankfurt bestreiken. Hintergrund für die Streiks sind der Gewerkschaft zufolge die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Für alle drei Beschäftigten-Gruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt.

„Der Streik beginnt in den frühen Morgenstunden des Freitags und endet in der Nacht von Freitag auf Samstag“, heißt es bei Verdi zum geplanten Streik am Flughafen Frankfurt. Weil zeitgleich auch an anderen Airports in Deutschland die Arbeit niedergelegt wird, ist mit starken Auswirkungen - Verspätungen, Ausfälle - zu rechnen. Verdi wirbt derweil für das Verständnis der Fluggäste, die „durch einen Streik leider getroffen“ würden.

Streik am Flughafen Frankfurt: Hilfslieferungen sollen Ausnahme bilden

Geht es nach der Gewerkschaft Verdi, soll am Freitag der Betrieb am Flughafen Frankfurt weitgehend stillstehen. Ein Streik steht an. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Beim Streik am Flughafen Frankfurt gibt es nach Angaben von Verdi jedoch zwei Ausnahmen: Hilfslieferungen in die Türkei und nach Syrien sollen nicht betroffen sein. Die Gewerkschaft werde den Arbeitgebern Notdienstvereinbarungen anbieten. Viele Hilfslieferungen würden zudem über das Zentrum für Auslandslogistik des THW in Mainz erfolgen. Dazu werde vor allem der Flughafen Hahn genutzt, der nicht vom Streik betroffen. (fd)

