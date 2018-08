Terminal am Flughafen Frankfurt wegen Polizeieinsatz geräumt

Am Frankfurter Flughafen läuft ein Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. Der Terminal 1 wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt und evakuiert. Lufthansa stoppt nun weitgehend die Abfertigung.

Frankfurt/Main - Wegen eines Polizeieinsatzes ist am Dienstag ein Teil des Flughafens in Frankfurt am Main geräumt worden. Es handelt sich dabei um den Terminal 1, der überwiegend von Lufthansa genutzt wird. Die Lufthansa hat große Teile ihrer Abfertigung gestoppt.

In den Bereichen A und Z können Passagiere nicht mehr ein- oder aussteigen, teilte das Unternehmen am Dienstagmittag mit. Ankommende Flugzeuge müssten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten.

Terminal 1 am Frankfurter Flughafen evakuiert und gesperrt

„Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen“, teilte die Bundespolizei am Dienstag per Twitter mit. Dazu gehöre ein sofortiger Boardingstopp. Die Bereiche A-Z des Terminal 1 sind betroffen. Auch der Sicherheitsbereich in der Ebene 2 und 3 sind nach Angaben der Bundespolizei betroffen.

Was ist am Frankfurter Flughafen passiert?

Der Grund für die Teilräumung des Frankfurter Flughafens ist laut Bundespolizei ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle. „Wir wissen, dass mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist“, sagte Reza Ahmari, Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Sicherheitskontrollen seien noch nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb habe die Einsatzführung entschieden, das Boarding zu stoppen und den Sicherheitsbereich zu räumen, sagte Ahmari am Dienstag. Laut dem Sprecher soll womöglich die Kontrolle bei einem Vater und einem Kind nicht vollständig abgeschlossen worden sein.

Flughafen Frankfurt am Main - Passagiere sollen ihren Flugstatus checken

Passagiere müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Der Flughafen Frankfurt rechnet aufgrund des Polizeieinsatzes mit Störungen im Flugbetrieb. Fluggäste werden gebeten den Status ihreres Fluges zu überprüfen, teilte das Unternehmen via Twitter mit.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) 7. August 2018





Am Münchner Flughafen sorgte eine Frau zum Start in die Sommerferien für Chaos. Die Frau war unkontrolliert, wie Merkur.de* berichtete in den Sicherheitsbereich gelangt. Mindestens 200 Flüge fielen aus.

