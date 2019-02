Eine rasante Verfolgungsjagd lieferte sich ein 14-Jähriger am Wochenende mit der Polizei.

Frankfurt - Ein Autofahrer nimmt einer Polizeistreife die Vorfahrt und liefert sich anschließend eine wilde Verfolgungsjagd. Später stellt sich heraus: Der Fahrer ist erst 14 Jahre alt.

Ein 14-Jähriger hat sich in Frankfurt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das Auto war am Samstagmittag aufgefallen, weil es in der Henriette-Führt-Straße einer Streife die Vorfahrt genommen hatte, teilte die Polizei heute mit. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und lieferte sich mit dem Streifenwagen eine wilde Verfolgungsjagd.

In der Goldsteinstraße bremste der Fahrer plötzlich ab, drei Personen stiegen aus dem Auto und flohen zu Fuß. Der Autofahrer gab anschließend wieder Vollgas und entkam vorerst. Die Polizei konnte zwei der Mitfahrer im Alter von 14 und 15 Jahren festnehmen, weitere Ermittlungen führten die Polizei dann zu dem 14-Jährigen, der auch zugab, dass er der Fahrer des Autos war. Laut Polizei hatten die festgenommenen Beifahrer die Verfolgungsjagd gefilmt, ehe sie aus dem Wagen ausstiegen. (nb)