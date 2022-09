„Love is King“: Lehrerin Karima (31) aus Frankfurt sucht Traumprinz

Prinzessin Karima aus Frankfurt am Main wird in der Datingshow „Love is King“ ab dem 8. September nach der Liebe suchen. © Pro Sieben

Die 31-jährige Karima aus Frankfurt nimmt an der neuen Kuppel-Show „Love is King“ auf ProSieben teil. Moderiert wird die Sendung von Olivia Jones.

Frankfurt am Main – Dating wie damals – das ist das Motto der neuen Dating-Show „Love is King“ mit Olivia Jones. Die Bedingung des Formats: Modernes Dating-Verhalten müssen die Kandidaten und Kandidatinnen ablegen. Dafür erwartet sie ein glamouröses Ambiente: Die Show findet in einem Schloss statt, wo Ballabende veranstaltet werden und Umgangsformen „wie einst bei Hofe“, wie ProSieben schreibt, erlernt werden müssen.

Wer seinen Märchenprinzen oder seine Märchenprinzessin findet, verlässt das Schloss als Paar. Welche Beziehung dann dem Alltag standhält, können die Zuschauer und Zuschauerinnen schließlich bei einem letzten Schloss-Ball verfolgen. Die erste Folge wurde am 8. September auf Joyn PLUS+ veröffentlicht, auch bei ProSieben wird die Show ausgestrahlt.

Prinzessin Karima: Teilnehmerin aus Frankfurt bei Dating-Format auf Joyn und Pro Sieben

Eine der Teilnehmerinnen ist die 31-jährige Grundschullehrerin Karima aus Frankfurt. Geboren wurde sie im österreichischen Bad Schwanberg, wie meinbezirk.at berichtet. Wie Pro Sieben auf der Unternehmenswebsite erklärt, tanzt Karima gerne Hip-Hop und hat mit ihrer Tanzgruppe den dritten Platz bei Europameisterschaften belegt. Auch im Fitness-Studio, beim Schwimmen, Skifahren oder Eishockey trifft man sie an. Zudem ist sie ein Sprachtalent, beherrscht Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Arabisch. Ihr Prinz sollte ihre Interessen teilen und ihr zuhören.

Im normalen Dating heutzutage fehlt es ihr oft an Tiefe. Dass Gespräche häufig aus Floskeln und Standardfragen bestehen, nervt sie. An dem Dating-Format mit Olivia Jones reizt sie zudem die Romantik. „Sich einmal wie eine Prinzessin zu fühlen und in einem schönen Kleid, in einem tollen Schloss auf den Traummann zu treffen, das ist eine märchenhafte Vorstellung!“, zitiert der Sender die 31-Jährige. (tk)

