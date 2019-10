Frankfurt: Autofahrer will Fußgänger überfahren - Motiv ist den Ermittlern bekannt

Im Frankfurt-Ostend hat ein Autofahrer versucht, Fußgänger zu überfahren. Danach floh der Täter. Nun gibt es neue Details zum Motiv.

Update vom 04.10.2019, 12.19 Uhr: Nachdem ein Autofahrer im Ostend in Frankfurt wohl absichtlich zwei Fußgänger angefahren hat, gibt es nun neue Details zum Hintergrund der Tat. Wie die Polizei Frankfurt auf Nachfrage der Redaktion mitteilte, soll hinter dem Vorfall eine Beziehungstat stecken. Die zwei Fußgänger sowie der Autofahrer sollen sich untereinander gekannt haben.

Laut den Beamten sei es bereits am Abend vorher zum Streit zwischen dem Täter und den Opfern gekommen sein. Der Vorfall im Ostend sei der traurige Höhepunkt dessen gewesen. Der Fahrer des Autos werde noch am Freitag dem Haftrichter vorgestellt, sagte ein Polizeisprecher. Der Beifahrer befindet sich indes wieder auf freiem Fuß. Laut den Beamten sei es nicht nachweisbar gewesen, dass er zu dem Vorfall beigetragen habe oder involviert war.

Frankfurt: Autofahrer rast im Ostend auf Fußgänger zu - Motiv unklar

Erstmeldung vom 03.10.2019: Frankfurt – Im Ostend ist es in der Nacht von Mittwoch (2.10) auf Donnerstag (3.10) zu einem gewaltsamen Vorfall gekommen. Offenbar hat ein Autofahrer versucht, zwei Fußgänger zu überfahren.

Frankfurt: Autofahrer rast auf Fußgänger zu - Versuchtes Tötungsdelikt

Dabei fuhr der Mann mit seinem Wagen direkt auf zwei Passanten zu (beide männlich), die dem heranrasenden Auto nur knapp ausweichen konnten. Die beiden Personen überlebten und kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei in Frankfurt am Donnerstag mitteilte.

Der rund 30 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer flüchteten zunächst, rasten bei dem Fluchtversuch allerdings gegen einen Baum. Anschließend versuchten die beiden Tatverdächtigen, zu Fuß zu flüchten.

Flüchtige Täter im Frankfurter Ostend

Die Polizei konnte die beiden Männer jedoch aufspüren und festnehmen. Die Hintergründe des Vorfalls in der Nacht zum Donnerstag waren völlig unklar. Auch die genauen Identitäten der Beteiligten gab die Polizei zunächst nicht an. Die beiden Fußgänger sollen Mitte 30 sein. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

marv

Im Ostend kam es kürzlich zu einer weiteren Gewalttat. Ein Mann tritt in Frankfurt einer schwangeren Frau in den Bauch. Zeugen verfolgen den Täter im Ostend.