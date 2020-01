Hätten Sie Ihr Kind so genannt? Die beliebtesten Baby-Namen in Frankfurt

Trotz oder wegen aller Diskussionen und Berichte über exotische und außergewöhnliche Vornamen führen klassische Namen die Liste wie letztes Jahr an.

Jedes Jahr veröffentlicht die Stadt Frankfurt die am häufigsten an Babys vergebenen Namen. 2019 waren wieder einige Klassiker dabei.

Beliebteste Kinder-Namen 2019 in Frankfurt veröffentlicht

in veröffentlicht Top-Namen für Babys ähnlich zum Vorjahr

für ähnlich zum Vorjahr Zweitnamen bleiben in Frankfurt selten

Frankfurt - Wie schon in den vergangenen Jahren hat es in Frankfurt auch 2019 in der Hitliste der beliebtesten Vornamen keine tiefgreifenden Änderungen gegeben.

Frankfurt: Die beliebtesten Kinder-Namen bei Mädchen

Die zuständige Stadträtin Daniela Birkenfeld gab jetzt bekannt, dass sich Marie und Sophie mit jeweils 181 Nennungen Platz 1 der beliebtesten Vornamen für Mädchen in Frankfurt teilen.

Mit 225 Nennungen war Sophie noch im Jahr 2018 Spitzenreiterin und verwies Marie (206 Nennungen im Jahr 2018) auf den zweiten Platz.

Frankfurt: Die beliebtesten Kinder-Namen bei Jung

Bei den Jungen hat in Frankfurt Maximilian mit 142 Nennungen (159 im Jahr 2018) den ersten Platz gegen Alexander verteidigt und das mit 18 Punkten Vorsprung.

Nach der aktuellen Auswertung der beliebtesten Kinder-Namen für das Jahr 2019 sind die Veränderungen der gewählten Vornamen zum Vorjahr marginal.

Dies trotz oder gerade wegen aller Diskussionen und Berichte über exotische und außergewöhnliche Vornamensgebungen. Auch 2019 konnten sich die klassischen Tabellenführer bei den Mädchen und den Jungen auf den Spitzenplätzen behaupten.

Da ist sie wieder, die Hitliste der beliebtesten Vornamen für den Frankfurter Nachwuchs – in den letzten Jahren übrigens kaum verändert!



Was meint Ihr, welche Namen sollten beim nächsten Mal unbedingt dabei sein?



https://t.co/xSulb0xF1K pic.twitter.com/gkNC5lYDZ6 — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) January 6, 2020

Frankfurt: Veränderungen bei Top-Baby-Namen sind nur minimal

Auch die Veränderungen in der weiteren Kinder-Namen-Rangfolge für Frankfurt sind minimal. Auf den Folgeplätzen sind bekannte Vornamen der vergangenen Jahre zu finden. Auf Platz 3 folgt bei den Mädchen wieder Maria mit 149 Nennungen (156 Nennungen im Jahr 2018) vor Emilia, die Platz 4 mit 111 Nennungen einnimmt (2018 mit 123 Nennungen).

Bei den männlichen Kinder-Vornamen tauschen Paul (105 Nennungen) und Noah (102 Nennungen) die Plätze 3 und 4. Im Jahr 2018 hatte Noah noch 151 Nennungen und Paul 108 Nennungen.

Die jahrzehntelange stabile Reihenfolge wird gerne hinterfragt, zuweilen gar ein Filter vermutet. Die vorliegende Auswertung basiert auf einem statistischen Algorithmus des Fachverfahrens, der die Namensgebung automatisch nach ihrer Häufigkeit auswirft. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Namen als Erst-, Zweit- oder Drittnamen vergeben wurden. Jedoch beschränkt sich das Standesamt Frankfurt aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Darstellung der ersten 30 Namen.

Frankfurt: Kein Trend zu vielen Vornamen bei Kindern

Ein Trend, seinen Kindern eine zunehmende Anzahl von Vornamen zu geben, ist in Frankfurt auch weiterhin nicht zu erkennen. Gut 54 Prozent der Eltern gaben ihren Kindern 2019 einen einzigen Vornamen und circa 40 Prozent suchten zwei Vornamen für ihr Kind aus. Lediglich etwa sechs Prozent der Eltern waren ein oder zwei Vornamen zu wenig für ihren Nachwuchs; da sollten es drei und mehr sein. Insgesamt eine Verteilung, die den Zahlen von 2018 entspricht.

Die vollständige Vornamenshitliste kann auf der Seite der Stadt beim Standesamt unter„Vornamensstatistik aktuell“ eingesehen werden.

(red)

Im Bürgerhospital in Frankfurt sind Zwillinge schon an sich ein eher seltenes Phänomen. Aber Noel und Leon sorgen für eine besondere Überraschung.