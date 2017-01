Frankfurt beschenkt seine freien Theater mit zwei Millionen Euro

Frankfurt - Der Schampus steht schon bereit, Frankfurts freie Theaterszene hat etwas zu feiern. Zwei Millionen Euro mehr gibt die Stadt in diesem Jahr für sie aus. Im Februar muss das Stadtparlament noch zustimmen, was als höchstwahrscheinlich gilt. Eine sehr erfreuliche Sache – oder etwa doch nicht? Von Lisa Berins

„Tierisch viel Kohle“ sei das, was das Frankfurter Kulturdezernat in diesem Jahr über die freie Theaterlandschaft ausschütte, freut sich Linus Koenig. Er ist Schauspieler, Sprecher, Regisseur, Lichttechniker, Intendant und Künstlerischer Leiter der Frankfurter Landungsbrücken. Das kleine Theater in einer umgebauten Lagerhalle an der Gutleutstraße profitiert direkt von dem Geldsegen. Bisher sei schon alles ziemlich „auf Kante genäht“, sagt Linus Koenig. Mit den bisherigen 32.000 Euro Förderung habe man gerade die Fixkosten bezahlen können. Der Betrag hat sich jetzt mit einem Mal verdoppelt.

Insgesamt 4,5 Millionen Euro sind in diesem Jahr im Budget für die freie Szene. Das sind zwei Millionen mehr als 2016. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) möchte damit die freien darstellenden Künste „stärker unterstützen“. Aufgestockt wurde nicht nur das Budget für projektbezogene Förderung, sondern auch das für eine längerfristige, zwei bis vier Jahre andauernde „institutionelle Förderung“. Allein dafür hält die Stadt 550.000 Euro mehr als noch 2016 bereit. 13 freie Theater profitieren davon, darunter sechs, die ganz neu aufgenommen wurden, etwa das MAMAZA oder das Swoosh Lieu.

+ Linus Koenig © Niko Neuwirth Auch das Theater Landungsbrücken wird längerfristig gefördert. „Vielleicht bedeutet das, dass wir einige Stücke öfter anbieten“, überlegt Linus Koenig. Dass man vielleicht aufwendigere Kulissen, modernere Technik, LED-Scheinwerfer anschaffen könne. Das werde aber erst mit der Stadt vereinbart. Ganz grundsätzlich sei der Zuschuss wichtig, um die künstlerische Qualität zu verbessern: Mit einer Bezahlung, die „in Richtung Mindestgage“ gehe, ließen sich eventuell bekanntere Schauspieler locken. Nach einem richtig großen Wurf hört sich das vielleicht nicht an. „Wir stehen aber einfach generell auf solideren Füßen“, sagt Koenig. Und das gebe dem Theater mehr Freiheit: So müsse man beispielsweise nicht unbedingt darauf achten, mit einem Stück „auf Null“ rauszukommen. Man könne es wagen, „etwas Experimentelles zu zeigen, das nicht unbedingt ein Hit wird“.

Über die Frage der Förderung einer qualitätvollen künstlerischen Vielfalt in der Frankfurter freien Szene hat es in jüngerer Vergangenheit hitzige Debatten gegeben: Vor fünf Jahren gab es einen Aufschrei unter den Theatermachern. Eine Kommission hatte festgestellt, dass in Frankfurt zwar viel Geld fließe, aber das Potenzial „ungenutzt“ bleibe. Ein Teil der städtischen Förderung wurde damals im Gießkannenprinzip an eine Vielzahl von Theatern verteilt – ohne zu prüfen, was auf der Bühne veranstaltet wurde.

2015 wurde dann unter dem Kulturdezernenten Felix Semmelroth (CDU) ein Theaterbeirat ins Leben gerufen. Die darin sitzenden Experten beraten seitdem über die Förderung von freien Theatern und ihren Projekten. Üblicherweise werden die Expertisen umgesetzt – dieses Prinzip hat Kulturdezernentin Ina Hartwig von ihrem Vorgänger übernommen und (finanziell) aufgebessert.

Allerdings, ein paar kleinere Haken scheint es noch immer zu geben. Die Projektförderung, für die in diesem Jahr 1,45 Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen, mache nach wie vor Probleme. Am Theater Landungsbrücken zum Beispiel bei der Erstellung des Spielplans, erklärt Linus Koenig. Dort werden neben den zwei bis drei jährlichen Eigenproduktionen auch fünf bis sechs koproduzierte Gastspiele gezeigt. Und die seien abhängig von einer Förderzusage. Gerade erst sei eine Inszenierung geplatzt. Den Grund für eine Ablehnung erfahre man nicht, sagt Koenig.

Dennoch, alles in allem fängt das Jahr gut an – für die Szene und für die Kunst. „Den Schampus hab ich noch nicht aufgemacht“, sagt Linus Koenig. Aber es werde jetzt Zeit, ihn kaltzustellen.