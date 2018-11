U-Bahn erfasst Betrunkenen beim Überqueren der Gleise

Frankfurt - Ein Mann sitzt betrunken neben den Gleisen kurz vor der U-Bahnstation „Heddernheim“. Ein Zugführer sieht ihn gerade noch rechtzeitig, kann aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, weil der Mann die Gleise dann überqueren will.

Der Fahrer einer U-Bahn will am Montagabend, gegen 20.20 Uhr, in die Station „Heddernheim“ einfahren. Dabei sieht er laut Polizei unterhalb der Maybachbrücke einen Mann neben den Gleisen sitzen. Sofort leitet er eine Vollbremsung ein. Der 56-Jährige steht daraufhin auf und will die Gleise überqueren, gerät dabei aber seitlich gegen die fahrende Bahn. Er prallt von dieser ab und verletzt sich. Anschließend kommt er ins Krankenhaus. Wie sich herausstellt, ist der 56-Jährige zum Unfallzeitpunkt betrunken.

Die Frankfurter Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie sollen sich telefonisch unter der Rufnummer 069-75511400 melden. (jo)

Bilder: Frankfurt feiert 50 Jahre U-Bahn Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa/dpaweb