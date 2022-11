Tempokontrollen in Frankfurt: Hier steht die Polizei mit mobilen Blitzern

Von: Erik Scharf

Im Kampf gegen Raser setzt die Polizei Frankfurt auch ab Montag (07. November) wieder auf mobile Blitzer im Stadtgebiet. Hier wird kontrolliert.

Frankfurt – Ein greller Blitz auf der Straße aus einem kleinen Kasten heraus: Diesen Moment hat fast jeder Autofahrer schon erlebt. Auch in der kommenden Woche wird es wohl das ein oder andere teure Foto für Autofahrer in Frankfurt geben.

Von Montag (07. November) bis Freitag (13. November) kontrolliert die Polizei in Frankfurt wieder die Geschwindigkeit der Autofahrer an mehreren Stellen im Stadtgebiet mit mobilen Blitzern. Wo die Geschwindigkeitsmessungen genau stattfinden, haben die Beamten vorab bekannt gegeben.

In Frankfurt kontrolliert die Polizei ab Montag wieder die Geschwindigkeiten der Autofahrer. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Blitzer in Frankfurt: An diesen Stellen macht die Polizei teure Fotos

Montag, 07. November 2022:

Mainzer Landstraße

Autobahnkreuz Frankfurt A3/A5

Ludwig-Landmann-Straße

A66 Richtung Wiesbaden

Hugo-Eckener-Ring

A661 Riederwaldtunnel

Dienstag, 08. November 2022:

Hanauer Landstraße

A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße

B43 Anschlussstelle A3

Züricher Straße

A661 Anschlussstelle Eckenheim

Mittwoch, 09. November 2022:

A661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Babenhäuser Landstraße

A661 Riederwaldtunnel

Hanauer Landstraße

B43 Anschlussstelle A3

Hugo-Eckener-Ring

Donnerstag, 10. November 2022:

Mainzer Landstraße

A661 Riederwaldtunnel

Ludwig-Landmann-Straße

Autobahnkreuz Frankfurt A3/B5

Hugo-Eckener-Ring

A66 Richtung Wiesbaden

Freitag, 11. November 2022:

Ludwig-Landmann-Straße

A66 Richtung Wiesbaden

Hugo-Eckener-Ring

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Mainzer Landstraße

Autobahnkreuz Frankfurt A3/A5

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei sind so weit nichts Ungewöhnliches. Bald könnte aber nicht nur die Geschwindigkeit überprüft werden. Mit sogenannten „Lärmblitzern“ will die Polizei in Zukunft gegen Lärmbelästigung vorgehen. (esa)