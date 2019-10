Brand in Hochhaus an Europaallee: Feuer bricht im zwölften Stock aus

Ein Brand in einem Hochhaus in Frankfurt hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Es brannte im 12. Obergeschoss.

Frankfurt - Zu einem Wohnungsbrand im Wohnhochhaus „Westside Tower“ an der Europaallee in Frankfurt wurde die Feuerwehr am Dienstagabend (29.10.2019) alarmiert. Es brannte in einer Wohnung im 12. Obergeschoss.

Gegen 19.30 Uhr kam der Alarm, gegen 21.45 Uhr war der Einsatz dann beendet. „Das Feuer brannte nicht lange“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage. Die Flure und das Treppenhaus seien aber verraucht gewesen.

Frankfurt: Brand in Wohnung im Europaviertel - Feuerwehr im Großeinsatz

Deshalb kontrollierten die Einsatzkräfte den 12. bis 20. Stock des Hochhauses in Frankfurt, um zu überprüfen, ob Menschen durch den Rauch verletzt worden sind. Bislang seien aber keine Verletzten bekannt, so der Feuerwehrsprecher.

Die Wohnungen unmittelbar um die Brandwohnung wurden evakuiert. „Die Menschen wurden erst in einem Bus untergebracht. Diejenigen, die ihre Wohnung jetzt wegen des Brandgeruchs nicht benutzen können, sind in Hotels untergebracht“, sagte der Feuerwehrsprecher. In den Wohnungen unter der Brandwohnung könne es zu Problemen wegen des Löschwassers kommen.

Frankfurt: Brand in Hochhaus - Feuerwehr durchsucht Gebäude in Europaallee

Die Brandursache ist laut Feuerwehr Frankfurt nicht bekannt. Auch zur Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden, hieß es. Die Polizei ermittelt.

Weil das Feuer in einem Hochhaus ausbrach, waren laut Feuerwehr „sehr viele Einheiten“ im Einsatz. Insgesamt waren es etwa 100 Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdiensts.

„Bei einem Hochhaus muss man immer damit rechnen, dass sehr viele Menschen verletzt sind“, sagte der Sprecher. In diesem Fall am Dienstagabend ging der Brand aber nochmal glimpflich aus.

Frankfurt: Brand im Europaviertel - Wohnungen evakuiert

