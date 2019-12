Großstörung bei der Bahn in Frankfurt: Tagelang massive Einschränkungen

Am Hauptbahnhof warten Reisende in Frankfurt am Main (Hessen) in der Warteschlange am Informationsschalter.

Starke Nerven brauchen Reisende der Deutschen Bahn (DB) in Frankfurt. Seit Tagen kommt es zu massiven Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Probleme bei der Deutschen Bahn (DB)

Fernverkehr zwischen Frankfurt und Mannheim gestört

und gestört Nahverkehr in Frankfurt: S-Bahn endet vorzeitig, auch Regionalexpress betroffen

endet vorzeitig, auch Regionalexpress betroffen Am Sonntag werden die Fernzüge Richtung Mannheim über Worms umgeleitet

Update vom Samstag, 07.12.2019, 19.59 Uhr: Auch weiterhin kommt es im Zugverkehr rund um Frankfurt zu massiven Verspätungen und Zugausfällen. Und nun wird am Sonntag (08.12.2019) auch noch die aktuelle Umleitungsstrecke über Bensheim wegen Brückenarbeiten gesperrt, bestätigt die Deutsche Bahn auf Nachfrage.

Die Fernzüge von Frankfurt in Richtung Mannheim werden über Worms umgeleitet und verspäten sich dann um bis zu 40 Minuten. In der Gegenrichtung soll die Verspätung nur bis zu 10 Minuten betragen. Denn in Richtung Frankfurt ist ein Gleis wieder frei, darüber schickt die Bahn aber ausschließlich Fernzüge.

Frankfurt: Kaputte Oberleitung – ein Gleis wieder repariert

Im Nahverkehr bleibt das Ersatzkonzept der Deutschen Bahn bestehen. Das heißt also weiterhin, dass zwischen „Groß-Gerau-Dornberg Bahnhof“ und „Riedstadt-Goddelau Bahnhof“ sowie zwischen „Dornberg Bahnhof“ und „Biebesheim Bahnhof“ Busse unterwegs sind.

Was genau die Oberleitungsstörung ausgelöst hat, die rund um Frankfurt für so große Probleme sorgt, konnte der Sprecher der Deutschen Bahn (DB) nicht sagen.

Und als ob das nicht genug sei, mussten am Samstagvormittag auch noch drei Gleise am Frankfurter Hauptbahnhof gesperrt werden. In einem Regionalzug wurde auf der Zugtoilette ein ominöses Päckchen mit Drähten gefunden.

Frankfurt: Deutsche Bahn hat große Probleme wegen Oberleitungsstörung

Update vom Samstag, 07.12.2019, 13.23 Uhr: Die Probleme an einer Oberleitung der Deutschen Bahn (DB) im hessischen Riedstadt-Goddelau (Kreis Groß-Gerau) bestehen auch nach mehr als 24 Stunden weiter. Wie der RMV in Frankfurt am Samstag mitteilt, kommt es deshalb voraussichtlich noch bis Dienstag (10.12.2019) zu Ausfällen und Verspätungen bei der S-Bahn-Linie S7 und dem Regionalexpress RE70.

Ersatzweise fahren laut RMV Busse zwischen „Groß-Gerau-Dornberg Bahnhof“ und „Riedstadt-Goddelau Bahnhof“. Diese halten an allen S-Bahn-Stationen unterwegs. Außerdem verkehren als Ersatz auf der Linie RE70 Busse zwischen „Dornberg Bahnhof“ und „Biebesheim Bahnhof“. Die Busse halten aber nicht in Wolfskehlen und Dornheim. Fahrräder können in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden. Reisende müssen sich gedulden, denn ihre Fahrt dauert dadurch deutlich länger.

Wie die Deutsche Bahn für Frankfurt mitteilt, muss die Oberleitung „auf einem längeren Streckenabschnitt instandgesetzt werden“. Das werde noch bis in die Abendstunden am Montag (09.12.2019) dauern. Viele Züge des Fernverkehrs (ICE, IC, TGV und ECE) über Frankfurt fallen aus oder fahren mit Verspätungen.

Frankfurt: Große Probleme bei der Bahn – Züge fallen aus und sind verspätet

Update vom Freitag, 06.12.2019, 16.56 Uhr: Immer noch gibt es massive Verspätungen und Ausfälle im Nah- und Fernverkehr zwischen Frankfurt und Mannheim. Die Bahn schreibt auf Twitter: „Die Oberleitungsstörung in Riedstadt-Goddelau zwischen Frankfurt/Main und Mannheim ist umfangreicher als zunächst angenommen.“ Bei der S7 kommt es aus Richtung Frankfurt zu Verspätungen, der RE70 fährt Frankfurt nicht mehr an.

Am Sonntag (08.12.2019) ist aufgrund zusätzlich stattfindender Bauarbeiten auf der Umleitungsstrecke ein „abgeändertes Konzept notwendig“, schreibt die DB auf ihrer Homepage. Wie dieses Konzept aussehen soll, verrät die Bahn jedoch noch nicht. Informationen dazu möchte die Bahn in einer zusätzlichen Meldung mitteilen. Wieso es zu der Störung in den frühen Morgenstunden kam, ist nach Aussage einer Bahn-Sprecherin immer noch nicht klar.

Probleme bei der Bahn in Frankfurt: ICE und S-Bahn betroffen

Erstmeldung vom Freitag, 06.12.2019, 13.09 Uhr: Frankfurt - Seit dem frühen Freitagmorgen (06.12.2019) sorgt eine Oberleitungsstörung am Bahnhof Riedstadt-Goddelau (Kreis Groß-Gerau) für starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Mannheim. Pendler und Reisende zwischen müssen Verspätungen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Im Nahverkehr sind nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) unter anderem die S-Bahn-Linie 7 und die Regionalexpress-Linie RE70 betroffen. Die Züge der Linie RE70 aus Richtung Mannheim enden vorzeitig in Biebesheim und wenden dort. Die S7 aus Richtung Frankfurt fährt nur bis Groß-Gerau-Dornberg.

Zwischen Mörfelden und Riedstadt-Goddelau hat die Bahn einen Ersatzverkehr mit zwei Bussen eingerichtet. Weitere vier Busse sind zwischen Groß-Gerau-Dornberg und Biebesheim unterwegs.

Bahn in Frankfurt: Störung dauert länger an

Laut Angaben der Deutschen Bahn sind Techniker vor Ort und arbeiten an einer Lösung. Die Oberleitung muss auf einem längeren Streckenabschnitt instand gesetzt werden. Die Einschränkungen werden wohl noch das ganze Wochenende andauern: Nach einer ersten Einschätzung rechnet die Bahn, dass die Störung im Fernverkehr erst am Sonntagabend (08.12.2019) behoben ist. Der Nahverkehr ist vermutlich sogar bis Montag (09.12.2019) gestört.

Wieso es zu der Störung kam, konnte eine Sprecherin nicht sagen. „Mehrere Teams arbeiten seit dem Morgen an der Untersuchung der Ursache und der Entstörung“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Bahn-Verkehr zwischen Frankfurt und Mannheim gestört: Linien im Fernverkehr betroffen

Folgende Linien im Fernverkehr sind von der Störung zwischen Frankfurt und Mannheim betroffen:

ICE-Züge Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt (M) – Mannheim – Basel SBB – Chur (Mannheim Hbf entfällt in Richtung BASEL SBB/ Chur, Ersatzhalt: Heidelberg Hbf)

ICE-Züge Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart (Mannheim Hbf entfällt in Richtung Stuttgart, Ersatzhalt: Heidelberg Hbf)

ICE-Züge Dortmund – Köln Messe/Deutz – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Stuttgart (Züge werden via Wiesbaden Hbf (mit Halt) umgeleitet und halten nicht in Frankfurt Flughafen Fern, Umleitungsverspätung von circa 40 Minuten

ICE-Züge Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Karlsruhe (Züge entfallen)

IC-Züge Frankfurt – Stuttgart (Züge entfallen)

ICE-Züge Frankfurt – Mannheim – Strasbourg – Marseille (Züge entfallen)

ICE/TGV-Züge Frankfurt – Mannheim – Saarbrücken – Paris Est (Züge entfallen)

ICE-Züge Hamburg – Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart – München

ICE-Züge Berlin – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Mannheim – Basel SBB – Interlaken Ost

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Stuttgart – München

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Basel SBB

ECE-Züge Frankfurt – Mannheim – Basel SBB – Milano

Für Reisende zwischen Frankfurt und Mannheim: Hier gibt es aktuelle Bahn-Infos

Die Deutsche Bahn empfiehlt ihren Kunden sich vor Reiseantritt unter www.bahn.de/reiseauskunft, in der DB Navigator-App oder bei der telefonischen Reiseauskunft 0180/6996633 (20 Cent proAnruf, bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf) zu informieren.

Warten, warten und warten heißt es nicht nur zwischen Frankfurt und Mannheim: Die Deutsche Bahn hat ihr gesetztes Pünktlichkeitsziel erneut verfehlt. Die Lage für Pendler hat sich kaum gebessert.

tvd/kke/vb