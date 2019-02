Dreharbeiten für Musikvideo lösen SEK-Einsatz aus

Frankfurt – Eigentlich wollten sie nur ein Musikvideo in Frankfurt drehen – doch plötzlich steht das SEK vor der Tür.

Was war geschehen? Am Freitag lösten zu spät angemeldete Dreharbeiten für ein Musikvideo in der Homburger Landstraße einen Großeinsatz mit Spezialkräften der Polizei aus. Der Sachverhalt begann gegen kurz nach zwei Uhr, als ein Zeuge mitteilte, dass sich mehrere Männer in einer Tiefgarage maskierten und mit Maschinenpistolen ausrüsteten.

Sofort wurden aus ganz Frankfurt speziell ausgebildete Interventionskräfte sowie Spezialeinheiten alarmiert. Wenig später stellten die Ermittler bei der Kontrolle der insgesamt 20-köpfigen Personengruppe schnell fest, dass es sich lediglich um Dreharbeiten handelte, die nicht rechtzeitig bei der Polizei angemeldet wurden. Die Filmaufnahmen wurden im Anschluss beendet. (chw)

