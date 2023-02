Frankfurter Ex-OB: Feldmann will aus der SPD austreten

Von: Niklas Hecht

Teilen

Nach 50 Jahren Mitgliedschaft will der ehemalige OB von Frankfurt, Peter Feldmann, aus der SPD austreten. Die Abwahlkampagne seiner Partei habe ihm zugesetzt.

Frankfurt – Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann will aus der SPD austreten. Das teilte er am Freitag (3. Februar) in einer Pressemitteilung mit.

Feldmann hatte sich Ende vergangenen Jahres einem Bürgerentscheid stellen müssen, bei dem er mit einer deutlichen Mehrheit von 95 Prozent der Stimmen abgewählt worden war. Auch die SPD beteiligte sich in Frankfurt an der Abwahl-Kampagne gegen ihn. Das habe dem 65-Jährigen zugesetzt. „Als ich die Plakate gegen mich mit dem SPD-Logo gesehen habe, da musste ich schon schlucken“, sagte der Ex-Oberbürgermeister gegenüber der Hessenschau. Im Interview mit der Frankfurter Rundschau betonte Feldmann jüngst, dass er von Teilen der SPD enttäuscht sei.

Frankfurt: Ex-OB Peter Feldmann will nach 50 Jahren aus SPD austreten

Nach 50 Jahren Mitgliedschaft habe er daher die Entscheidung getroffen, aus der Partei auszutreten. Am 23. Dezember 2022 wurde Feldmann vom Landgericht Frankfurt wegen Korruption zu einer Geldstrafe verurteilt.

Peter Feldmann, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Frankfurt, auf einer Pressekonferenz. © Boris Roessler / dpa

Mehr Information folgen in Kürze. (nhe)