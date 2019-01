Exhibitionist entblößt sich vor 25-Jähriger in der Innenstadt

Frankfurt - Erst nähert er sich einer Frau von hinten, dann entblößt sich ein Exhibitionist vor ihr und fasst sie unsittlich an.

Eine 25 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Allerheiligenstraße in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Plötzlich entblößt sich hinter ihr ein Mann und fasst ihr im Anschluss an den Hintern, berichtet die Polizei. Mehrere Passanten in der Nähe kommen der Frau zu Hilfe. Daraufhin lässt der Unbekannte von ihr ab und geht in Richtung Kurt-Schumacher-Straße weg.

Er wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Laut Polizei habe er ein ungepflegtes Erscheinungsbild, eine untersetzte Statur, helle Augen, einen braun-grauen Bart, gelbe Raucherfinger - außerdem trägt er eine orangene Jacke, darüber eine blaue Winterjacke, einen grünen Pullover, blaue Jeans, zu große Stiefel und eine schwarze Wollmütze mit Löchern.

Die Polizei hofft auf Hinweise auf den Mann. Zeugen sollen sich telefonisch unter der 069/755-51399 melden. (jo)

SOS vom Smartphone: Das Mobiltelefon als Nothelfer Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: picture-alliance/dpa