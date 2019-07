Feuer im Frankfurter Ostend: Wertstoffentsorgungsbetrieb brennt

Ein Wertstoffentsorgungsbetrieb im Frankfurter Ostend brennt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Frankfurt - Ein Feuer in der Schmickstraße im Frankfurter Ostend beschäftigt die Feuerwehr. Sie ist mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen und Personal vor Ort. Es kommt an der Einsatzstelle zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Mehrere Rohre zur Brandbekämpfung und zur Abschirmung der umliegenden Gebäudeteile sind im Einsatz. Es brennen größere Mengen Papier.

In der Umgebung sind Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch die Brandbekämpfung kommt es immer wieder zur schwallartigen Rauchentwicklung. Die Kollegen vor Ort schauen sich die Situation am Schwedlersee an und entscheiden das weitere Vorgehen. ^tka — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 26. Juli 2019

Brand im Ostend: Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle

Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle. Die Brandbekämpfung innerhalb der Lagerhalle dauert aber weiterhin an.

(red)

